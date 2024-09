Gravatá ganha Noite Italiana assinada por Roccini Furetti

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É a segunda edição do evento, que já foi sucesso no ano passado

O chef especializado em gastronomia italiana, Roccini Furetti, realiza hoje, no restaurante No Jardiim, uma noite de comidas italianas, com menu selecionado para o evento. Conhecido como Príncipe do Carbonara, Roccini tem formação na Italian Chef Academy e já atuou nos melhores restaurantes em Roma, se tornando referência na área.



No evento, leva clássicos da cozinha italiana, como o Suppli, a Bruschetta Di Lombardia, o Filetto Al Chianti, Penne Alla Vodka e Gnocchi e Gorgonzola. A noite ainda será regada a músicas, com duas apresentações ao vivo.