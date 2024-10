Masterplan Shopping Recife: lançamento reúne grandes nomes da sociedade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Líderes empresariais, acionistas, figuras políticas e pessoas de prestígio da sociedade pernambucana marcaram presença no evento do Shopping Recife, que anunciou o novo projeto, o Masterplan. Trata-se de uma expansão tecnológica, que preza pela união entre os elementos verdes, de sustentabilidade, elementos tecnológicos e de novas programações incorporados ao mall. Dividido em fases, o plano desta nova evolução do shopping tem investimento inicial de cerca de R$ 250 milhões, aplicados na construção do Parque Gourmet, uma área com cerca de nove operações gastronômicas, e do Recife MedCenter, torres com capacidade de mais de 100 novos consultórios, com inaugurações, respectivas, em 2025 e 2027.



O evento, regado a música e buffet Arcádia, aconteceu no Edifício Palazzo Itália, onde acontece a CasaCor 2024, e teve a presença dos três principais chefs que assinam as operações da nova praça gastronômica, Pedro Godoy, André Saburó e Biba Fernandes. Com produção de Eduarda e Camila Haeckel, o lançamento proporcionou, de fato, uma nova experiência aos que estavam presentes. Renata Cavalcanti, superintendente do mall, destacou que não se trata apenas de uma nova fase, mas sim de um estilo de vida, da ideia de um novo shopping, que deixa de ser um centro comercial para se tornar um ponto turístico, um ponto de entretenimento, bem-estar e diversão, com programações, e não apenas lojas.

Com 44 anos de funcionamento, o Shopping Recife foi o primeiro shopping de Pernambuco e, mais uma vez, dá um passo importante quando se trata das novas dinâmicas de comércio na nossa cidade, criando um novo eixo socioeconômico na Zona Sul do Recife. Alinhados às tendências globais do mercado, o empreendimento tem corpo societário composto pelos grupos JCPM, Allos, Magus e Milburn, que mantém um acompanhamento das transformações sociais para oferecer lazer, serviços, medicina e estética, produtos, experiências exclusivas e entretenimento de qualidade.





Confira registros: