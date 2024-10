Thiago Arancam apresenta "Tributo Três Tenores" no Teatro RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Considerado um dos maiores intérpretes do Brasil com apresentações em mais de 40 países, o cantor Thiago Arancam faz show no Recife neste sábado (28) com a turnê “Tributo Três Tenores”. O espetáculo será às 21h, no Teatro RioMar, com homenagem ao trio formado por José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo.

Na apresentação, Arancam revive momentos especiais da carreira e, através do repertório, relembra o sucesso do trio, reforçando que a música clássica pode alcançar todos os públicos e ganhar novos espaços. O público irá se encantar ao som de sucessos mundiais como “O sole mio”, de Giovanni Capurro; “Nessun Dorma”, de Giacomo Puccini, “Granada”; de Agustín Lara; "Perhaps Love”, de John Denver, entre outros.

Vale ressaltar que por mais de uma década, José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo se uniram para mostrar o melhor da música lírica ao mundo. O concerto de estreia do trio, direto das Termas de Caracalla, em Roma, durante a Copa do Mundo de 1990, foi visto por mais de 1,6 bilhão de pessoas.

Outro ponto de destaque é que Plácido Domingo teve participação direta na carreira de Arancam. Em 2008, ele venceu o “Operalia de Plácido Domingo”, maior competição anual de canto lírico no mundo. Nasceu daí uma parceria que levou o tenor brasileiro para importantes apresentações de ópera pela Europa e Estados Unidos.

Ao todo, Thiago já fez mais de 700 apresentações ao redor do mundo, como o Alla Scala (Milão), Ópera de Roma (Itália), Ópera Nacional de Washington (EUA), Ópera Estadual de Viena (Áustria), Deutsche Ópera de Berlim (Alemanha), Bolshoi (Moscou), além de inúmeras produções no Japão, Emirados Árabes, Malásia, Canadá, Espanha, França, Polônia, Letônia, Mônaco e Reino Unido