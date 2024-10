Alcione, Dilsinho e o vocalista de Sorriso Maroto relatam altas expectativas e repertório clássico para show no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Bruno Cardoso, Dilsinho e Alcione se apresentam neste domingo no Samba Recife, no Classic Hall

Duas atrações grandiosas do Samba Recife, que acontece neste fim de semana na área externa do Centro de Convenções e no Classic Hall, Alcione, Bruno Cardoso, vocalista da banda Sorriso Maroto, e Dilsinho conversaram com o JC sobre as expectativas para as apresentações.

Um dos grandes nomes do samba nacional, Alcione traz ao festival sua potência e representatividade feminina e afirma que carrega esse símbolo com tantas outras mulheres. "Sou apenas mais uma das vozes femininas no mundo do samba, existem inúmeras outras entre as novas gerações, que andam empunhando essa bandeira. Claro, eu cheguei antes no pedaço e tenho a honra de conduzi-la até hoje. Mas, fora isso, vale dizer que fico muito grata em poder representar as mulheres sambistas nesse belíssimo evento", afirma.

Para o seu show no domingo, ela reforça que fará uma festa junto ao público. "Como sempre, é fundamental termos a participação das pessoas em nossos shows. Por isso, incorporamos muitos hits ao roteiro musical que os fãs adoram cantar junto com a gente", finaliza.

Em conversa com Dilsinho, ele afirmou que cantará "alguns 'clássicos', como “Baby Me Atende”, “Refém”, “Péssimo Negócio”, “Sogra” e várias outras. O pessoal também pede covers e a gente quer ver o pessoal feliz e satisfeito, então atendemos esses pedidos também".



"Eu tô realmente muito animado pra viver esse dia especial com os recifenses. Estamos preparando um show incrível para este domingo (29) e tenho certeza que vamos dividir um momento único. Fico feliz de passar pelo mesmo palco de outros grandes nomes do samba/pagode e espero, do fundo do coração, que seja algo memorável", reforça.

O artista afirmou que ainda não tem data para retornar à capital pernambucana, mas promete que volta em breve.

Já Bruno, voz à frente de Sorriso Maroto, reforça que o show não será como o da turnê "Sorriso As Antigas", mas que o público recifense vai poder curtir um momento só com músicas do repertório antigo. Perguntado sobre a expectativa para retornar ao festival, Bruno afirma que "O Samba Recife é um evento muito especial na nossa carreira, do qual sempre fazemos parte. A energia do público é sempre muito alta e estamos felizes. Pra gente é sempre uma honra voltar e estar em contato com nosso público pernambucano. Espero que todos curtam mais uma vez nosso show".



Por fim, a banda confirmou o retorno ao Recife: Será no dia 26 de novembro, com um show completo da turnê “Sorriso As Antigas”. "Depois do sucesso que foi ano passado, a gente não vê a hora de voltar com essa festa para o público de Recife que sempre nos recebeu tão bem e sempre está presente em todos os shows que fazemos", completa Bruno.