Leo Santana traz nova turnê 'Paggodin' para o Recife

Gigante não... Além! Preparado para rodar o Brasil com a sua nova turnê, Léo Santana confirmou a capital pernambucana entre as cidades que receberão o seu projeto, PaGGodin. Desembarcando no Recife no dia 26 de outubro, a festa acontecerá no Parador e trará convidados especiais, para abrilhantar ainda mais o evento. No seu Instagram, o GG da Bahia confirmou que anunciará em breve duas atrações.

Prometendo mais de 4h de muita música e animação, a apresentação do GG contará com um repertório feito especialmente para o projeto. “Perna bamba”, “Posturado e Calmo” e até a recente “Ela terminou no WhatsApp” já estão confirmadas no setlist da noite.