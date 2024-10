ONG CasaRosa destaca campanha do Outubro Rosa no RioMar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com dez anos de atuação, a instituição participa novamente do projeto Quiosque Solidário no mall

Para reforçar a campanha mundial do Outubro Rosa contra o câncer de mama, a ONG CasaRosa está responsável mais uma vez o Quiosque Solidário do RioMar. Além da conscientização sobre a importância dos exames de rotina, a iniciativa visa divulgar coleção especial de peças assinadas pela artista plástica Marília Didier, assim como os trabalhos artesanais de parceiros que destinam parte dos valores em prol das mulheres assistidas pela instituição - em tratamento oncológico nos hospitais públicos do Recife. Interessados poderão conferir itens como camisas, kit de necessaire, canecas, canetas, viseiras e outros, a partir de R$10, até o dia 31 de outubro, no piso L1, com funcionamento nos mesmos horários do centro de compras.

EXAMES PREVENTIVOS

Nesta quarta-feira (9), a ONG vai oferecer o encaminhamento para 600 exames gratuitos de mamografia. A ação será realizada a partir das 7h, na sede da instituição, na Rua Nicarágua, 151, no Espinheiro, com atendimento de forma presencial, por ordem de chegada. Em foco, mulheres com idades entre 40 e 74 anos, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS) e que não tenham feito o exame dentro da janela de um ano (12 meses). Tudo com a diretriz do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) e da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM).

Para participar, interessadas devem possuir documentos de identidade com foto e o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) em mãos. A iniciativa é fruto da solidariedade de várias empresas do segmento privado, que compraram os exames nos laboratórios particulares para doar a uma pequena parcela da sociedade. O atendimento será realizado por uma equipe de voluntários, com entregas das fichas a partir das 7h, sendo uma ficha por pessoa. O cadastro será das 8h às 15h ou até que a tenham sido entregues todos os encaminhamentos. O prazo para realização do exame será com base na disponibilidade da clínica parceira.

A ONG CASAROSA

Com um trabalho de amor e solidariedade para mulheres que são do interior de Pernambuco e precisam se submeter ao tratamento de quimioterapia e radioterapia nos hospitais públicos do Recife, sem uma casa de apoio/albergue no Recife, a ONG CasaRosa completa dez anos de atividades. A iniciativa totalmente voluntária das cidadãs Bruna Trajano, Cristina Maranhão, Juliana Sarubbo e Kadja Camilo, juntamente com um time de conselheiras, conta com sede no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

A manutenção, que é toda feita em cima de doações (pessoas físicas e jurídicas), incluindo a força de voluntários como assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas, requer os mais variados itens, como alimentos, produtos de higiene pessoal e outras necessidades das mulheres albergadas, além do lado financeiro para o pagamento de despesas como energia, gás, internet/telefone e o aluguel da casa. Para que as usuárias possam ter esse conforto em um momento tão difícil, inclusive com acompanhantes, é preciso que haja o encaminhamento médico especial ou através do serviço social de pontos como Oswaldo Cruz, IMIP, Hospital das Clínicas, Barão de Lucena e Hospital do Câncer.

“Receber o diagnóstico de uma doença como câncer não é fácil para ninguém. Para uma mulher, esse tipo de resultado nas mamas vai além das dores físicas, afinal mexe com toda a estrutura psicológica a partir da aceitação e autoestima, entre outros sentimentos. Na intenção de acolher bem, fazendo com que se sintam em casa, com privacidade, prezamos apenas por mulheres, sendo uma das poucas entidades do segmento com gênero específico na capital. As usuárias podem ficar conosco durante todo o tratamento, geralmente, em torno de 40 dias, incluindo os finais de semana”, reforça uma das diretoras, Kadja Camilo.

QUIOSQUE ONG CASA ROSA NO RIOMAR RECIFE

Quando: até 31 de outubro de 2024, nos mesmos horários do mall

Onde: piso L1 – ponto próximo à loja Centauro

Informações: (81) 98176-6302 (WhatsApp)



Outros canais: @casarosa.ong (Instagram) e casarosa.pe@gmail.com