Yuri Machado assina jantar especial na CASACOR

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O chef também comanda o restaurante oficial do evento

O chef do restaurante Cá-Já, Yuri Machado, prepara menu especial para jantar fechado para a presidência da Copergás, na noite desta quarta, 9, no Cá-Já da CASACOR PE. Para a ocasião, ele escolheu o pan con tomate e bolinho de siri, de entradas, peixe com purê de couve flor e nhoque de chambaril, como pratos principais e mini bernoffe, de sobremesa. Além disso, uma seleta carta de vinhos disponíveis aos convidados.

O Cá-Já é o restaurante oficial do evento, que está funcionando desde o dia 14 de setembro.