A morte do empresário Alberto Ferreira da Costa

Pernambuco amanheceu triste e menor ontem com a morte de Alberto Ferreira da Costa. Era uma pessoa especial, muito querida, que tive o privilégio de ter como amigo por muitos anos. Veio jovem para o Recife, onde teve uma vitoriosa carreira como empresário. Paralelamente, teve uma trajetória brilhante como provedor do Hospital Português, que transformou num dos maiores e melhores centros médicos do país. Entrou no hospital como mordomo em 1973, integrando a Junta Administrativa da Instituição. Desde 1992, ele ocupa o cargo máximo do hospital, o de Provedor, sendo reeleito diversas vezes.

REALIZAÇÕES

Coordenou a construção de vários edifícios no hospital, fundou o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Ferreira da Costa, que faz parte do Complexo do Hospital. A instituição, entre outras atividades, coordena os Programas de Residências Médica e Multidisciplinar. E inaugurou, na Rua do Imperador, a Escola de Saúde do Real Hospital Português, voltada para a capacitação técnica e o aperfeiçoamento dos funcionários.

ORIGEM

Nascido na cidade de Vila do Conde, no Norte do Portugal, em 1936, emigrou para o Brasil aos 15 anos, em busca de uma vida melhor. Trabalhou em empregos modestos até conseguir abrir o seu próprio negócio. Primeiro um bar, na Madalena, depois uma loja de material de construção, e abrindo, com o irmão Zeferino, a Construtora Rio Ave, nome do rio que passa por sua cidade natal. A Rio Ave, empresa que comandou com os filhos Beto, Cláudia e Alvarito, que se tornou uma referência de qualidade. Ele trabalhou até a véspera de se internar. Casou-se com Maria do Carmo, uma figura encantadora, que tinha um detalhe curioso: sempre foi chamada de Carmem, para não confundir com o mesmo nome de parentes. Carmem Ferreira da Costa foi colocado como nome de edifício que a Rio Ave construiu, na Avenida Boa Viagem.

BODAS DE OURO

Recordo a maravilhosa festa, em 2014, no Instituto Ricardo Brennand, onde ele festejou as Bodas de Ouro com Carmem, outra figura especial, com cerimônia oficiada pelo arcebispo Dom Fernando Saburido. Ele chegou à Igreja dirigindo um automóvel “Karmann-Ghia”, original, com Carmem, mesmo carro que usou para sair com ela a primeira vez, para começarem o namoro. Depois uma recepção no salão de eventos, com buffet da Arcádia e uma enorme e irresistível mesa de docinhos portugueses. Para completar shows de Sérgio Malandro e Fafá de Belém.

FOLIA

Além de um notável trabalho à frente do Hospital Português e da Fundação Maria Fernanda, marcou sua passagem, com um evento social: o Baile “Segura a Seringa”, que se transformou numa das maiores prévias do carnaval do Recife; primeiro no Clube Português, depois o Pavilhão de Feiras do Centro de Convenções. Sempre com a presença de Ivete Sangalo, de quem era grande fã. Sempre me dizia que tinha o desejo de reativar a prévia, suspensa na pandemia.

COMENDAS

Em março de 2022, estive na sessão solene da Câmara Municipal do Recife, quando ele recebeu a Medalha do Mérito José Mariano, por proposta do vereador Alcides Cardoso. Em abril de 2023, na Prefeitura do Recife, para a cerimônia em que ele recebeu, do prefeito João Campos, a Comenda da Ordem do Mérito Capibaribe a mais importante da Cidade do Recife, no mais alto grau, o Grão Cruz. Também foi agraciado com o título da Ordem do Mérito de Portugal, que recebeu do presidente Marcelo Rebelo de Souza Entre outras homenagens recebeu do desembargador Ricardo Paes Barreto, a medalha dos 52 anos da Corregedoria-geral do TJPE.

ENCONTROS

Tive uma grande relação de amizade com ele. Nunca deixou de ir aos lançamentos do meu livro “Sociedade Pernambucana”, foi entrevistado cinco vezes, nos meus programa na televisão e me levou para uma semana na sua quinta na cidade de Vila do Conde, uma experiência que nunca esqueci, por conhecer várias cidades do Norte de Portugal e pela fantástica gastronomia na sua casa, onde fiquei hospedado. Quando me operei no Hospital Português, todos os dias recebi a visita dele. Que brincava dizendo que tinha me colocado na mesma suíte em que o presidente Luiz Inácio da Silva tinha ficado. Dele eu e Sheila guardamos sempre uma linda imagem.