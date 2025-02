Carnaval de Pesqueira: programação diversa e tradicional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cidade do Agreste pernambucano promove uma programação com grandes nomes da música brasileira, além de enaltecer a tradição local

A Pesqueira, município do Agreste, dá início às festividades do Carnaval nesta quinta-feira (27), se prolongando até o dia 4 de março. Neste ano, a folia conta com mais de 150 agremiações públicas e privadas.

Com o slogan "Maior e Melhor do Interior", a expectativa é que a festa reúna aproximadamente 700 mil pessoas durante os seis dias de folia, com cantores como Xand Avião e Sorriso Maroto.

Caiporas

O Carnaval dos Caiporas é a principal festividade da cidade, com pessoas fantasiadas utilizando máscaras de estopa e partes do corpo.

Segundo lendas, o Caipora é um ser sobrenatural que assusta caçadores e protege as matas. Ele ganhou espaço no Carnaval a partir de 1962, quando desfiles foram idealizados anualmente por João Justino, mais conhecido como Gilete.

A troça “Os Caiporas” sai em cortejo pela cidade em diversos dias, partindo do bairro da Farroupilha até o QG do Frevo, onde fica o palco principal da cidade.

Programação

27/02

21h - Trio e Banda Asas da América

28/02

21h30 - Clara sobral

22h - Marreta (trio)

00h30 - Marcinho Sensação

01/03

20h30h - Gleydson e Henricky

22h30 - Fulô de Mandacaru

00h - Fael

01h - Xand Avião

02/03

14h - Allan Carlos

22h30 - Wallas Arrais

00h30 - Edson Gomes

03/03

14h - Roginho

15h - Felipe Geração

22h30 - Lipe Lucena

01h - Trio da Huanna

04/03