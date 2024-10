Turnê de Caetano e Bethânia chega em Olinda nesta sexta e sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A dupla está fazendo turnê que conta com 16 shows em 10 cidades, incluindo Olinda

O Classic Hall será palco de um dos eventos mais aguardados do ano, com a turnê dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, que acontece nesta sexta (25) e sábado (26).

Após uma estreia triunfante no Rio de Janeiro, com quatro noites lotadas e cerca de meio milhão de ingressos vendidos em todo o Brasil, a turnê promete encantar os fãs com uma apresentação emocionante.

O espetáculo, que abrange 10 cidades com 16 shows, já passou por Belo Horizonte, Curitiba e Belém, e seguirá para Olinda, Brasília, Fortaleza, Salvador, São Paulo e, por fim, Porto Alegre. Os dois shows em Pernambuco já estão esgotados.

A turnê Caetano & Bethânia tem um significado especial para a música popular brasileira. Caetano Veloso e Maria Bethânia são irmãos e reconhecidos como artistas essenciais à formação cultural de várias gerações.



Caetano e Bethânia



Quando: nesta sexta-feira e sábado

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n - Olinda

Abertura dos portões:18h

Horário do show: 21h