Rock'n'Hall acontece neste sábado com shows de Fresno, CPM22 e Detonautas

Neste sábado (2), o Classic Hall será palco de mais uma edição do Festival Rock'n'Hall com Fresno, CPM22, Dead Fish, Detonautas e Di Ferrero, cinco atrações consolidadas do gênero e que prometem shows recheados de hits. Evento começa às 20h.

A Fresno traz sua turnê “Eu Nunca Fui Embora”, que celebra 25 anos de trajetória com um repertório que destaca os grandes sucessos da banda. O vocalista Lucas Silveira considera esse momento uma verdadeira “celebração da carreira”.

Di Ferrero, ex-vocalista do NX Zero, apresenta a “Outra Dose Tour”, onde performa seus sucessos solo, como “No Mesmo Lugar”, “Sentença” e “Amor Falso”, além de clássicos da sua antiga banda, incluindo “Cedo ou Tarde” e “Razões e Emoções”.

Os Detonautas, uma das principais forças do rock nacional, trarão ao palco hits consagrados de mais de 20 anos de carreira, como “Você me faz tão bem”, “Olhos certos”, “Quando o sol se for” e “Retorno de Saturno”.

CPM22, referência do hardcore brasileiro, promete agitar o público pernambucano com canções marcantes como “Dias Atrás”, “O Mundo Dá Voltas”, “Um Minuto Para o Fim do Mundo” e “Regina Let’s Go”, garantindo que os fãs cantem em uníssono.

E Completando o line, a icônica banda Dead Fish, com mais de 30 anos de carreira, está preparada para um show inesquecível, com sucessos como “Sonho Médio”, “Tão Iguais”, “Queda Livre” e “Zero e Um”, entre outras.

Festival Rock'N'Hall



Data: neste sábado, 2 de novembro, a partir das 20h

Local: Classic Hall

Atrações: Fresno, CPM22, Dead Fish, Detonautas e Di Ferrero

Ingressos: a partir de R$ 80, à venda na bilheteira do Classic Hall e site Acesso Ticket