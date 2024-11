Ana Gabriela e Dedeka Galvão abrem as portas da Casa Florance

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na Avenida Domingos Ferreira, Zona Sul da cidade, Ana Gabriela e Dedeka Galvão receberam convidadas para as boas-vindas à Casa Florance, uma loja conceito que une decoração, floricultura e aromas diferenciados. Com um coquetel regado ao buffet da Arcádia e uma mesa tradicional de doces assinada por Lana Bandeira, as anfitriãs inauguraram a Casa nesta tarde e apresentaram os detalhes do ambiente. Os itens de decoração são variados, atendendo a todos os gostos, desde os mais clean até os que mesclam uma ampla gama de cores.

Além disso, as peças não são expostas apenas individualmente, mas dentro de uma harmonização completa de cores e itens. Um diferencial é o ateliê de flores, onde as clientes podem montar um buquê do jeito que preferirem, seja pequeno, grande, com muitas ou poucas flores. Na parte de aromatização, nada deixa a desejar: são oferecidas diferentes opções, seja para banho, ambiente ou tecido, com fragrâncias suaves e até inusitadas, como a opção de Champanhe, que foi destaque entre as convidadas.