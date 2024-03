Bibliotecas para a cidadania

Bom seria se tivéssemos, no Brasil, uma biblioteca em cada bairro, refletindo a compreensão de que a formação da cidadania está relacionada às descobertas, surpresas, e até choques diante de perspectivas diferentes, contidas nos livros. Bibliotecas comunitárias expandem o alcance que também deveria ser melhor explorado no ambiente escolar, com bibliotecas bem cuidadas, dispondo de acervos decentes, atualizados, e profissionais capacitados para orientar as buscas e despertar o gosto pela leitura. Na distância de uma realidade ideal, propostas interessantes devem ser destacadas e multiplicadas.

Como o crescimento da Rede de Bibliotecas pela Paz, no Recife, que ganhou duas novas unidades em março, sendo uma com foco na leitura digital. Ao todo, são oito bibliotecas, cinco delas nos equipamentos Compaz, centros integrados de prevenção à violência e promoção da inclusão social, inspirados em projetos similares da Colômbia e de outros lugares – até do Brasil, pode-se dizer, lembrando os CIEPs de Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, nos anos 1980. No Compaz, a biblioteca ganha cada vez mais atenção, como lugar de atração e envolvimento de jovens leitores.

“A biblioteca tem centralidade nos Compaz. Espaço acolhedor onde os frequentadores podem ficar das 9h à 22h usufruindo de livros, revistas, computadores, wi-fi, salas de estudo individuais, mesas de trabalho, ar condicionado, bebeteca, contação de histórias, cursos e oficinas. Além de participar das atividades ofertadas por arte-educadores para todas as faixas etárias”, descreve a gerente da rede, Deborah Echeverria. “Costumo dizer que nosso trabalho na Rede de Bibliotecas pela Paz tem como base a Técnica, a Estética e a Ética - prezamos pela qualidade técnica dos profissionais e das atividades ofertadas; a estética é fundamental para que o frequentador tenha uma experiência positiva no espaço; e a ética permeia todas as nossas ações. Afinal, propagar a cultura de paz está entre nossos objetivos, além de formar leitores”.

O aproveitamento do potencial das bibliotecas para a formação da cidadania deve ser visto como algo óbvio, necessário, num país de muitos leitores sem acesso adequado à leitura – e de tantos cidadãos mal formados, pela falta de convivência com os livros.

Deborah Echeverria gerencia a Rede de Bibliotecas pela Paz - Divulgação



Sidney Rocha no Entrelinhas

Está disponível no canal da TV Cultura no Youtube a entrevista com o escritor Sidney Rocha ao programa Entrelinhas, sobre seu romance “O inferno das repetições” (Iluminuras). A conversa foi com o crítico literário Manuel da Costa Pinto. Siga @entrelinhas.literatura e @sidneyrochasr no Instagram.



Brasileiros na FILBo

De 17 de abril a 2 de maio, a Feira Internacional do Livro de Bogotá (FILBo), na Colômbia, terá o Brasil como país homenageado. A delegação de escritores e escritoras contará com quase 30 integrantes, como o pernambucano Marcelino Freire, ao lado de Ailton Krenak, Paulliny Tort, João Carrascoza, Eliana Potiguara e outros. A curadoria da programação é de Stefany Borges. “A nossa presença implica na promoção e difusão da literatura brasileira no exterior e o no desenvolvimento de nossa economia criativa no livro. Chegaremos com uma comitiva de escritores, mas também de editores, livreiros, mediadores e promotores de leitura para participar das jornadas profissionais, rodadas de negócios e dos encontros de promoção da leitura e da literatura”, destaca o secretário do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, Fabiano Piúba.

A escritora Melina Galete e seu novo livro - Divulgação



Melina Galete

Mediadora do clube de poesia da Livraria Ponte, Melina Galene lançou “Desmemórias de uma aldeia” na livraria, em Niterói, no Rio de Janeiro. O livro começou a ser escrito na pandemia, e descreve “a vida em uma aldeia portuguesa isolada e conservadora”. A publicação é da Bestiário.



A espiritualidade inconsciente

O psicoterapeuta Marcos Giácomo lança neste domingo, 17, pela Haikai Editora, “A Espiritualidade Inconsciente”. Giácomo traz uma nova perspectiva do “Livro Vermelho” de Carl Gustav Jung, revisitando conceitos e aliando a psicologia analítica ao espiritismo para que cada um possa “tentar responder às perguntas de quem somos e o que viemos fazer nesta vida. Individualmente e em processo de individuação”. O lançamento será na Livraria Martins Fontes, na Av. Paulista, em São Paulo, a partir das 3 da tarde. Mais informações no site www.haikaieditora.com.br.



Portinari no Flipetrópolis

Uma exposição de obras de Candido Portinari que retratam crianças será aberta em Petrópolis, no Rio de Janeiro, nesta segunda, 18. Com a curadoria de João Candido Portinari, filho do pintor, e de Guilherme de Almeida, a mostra fica no Palácio de Cristal até 5 de maio, dentro da programação da primeira edição do Festival Literário Internacional de Petrópolis – Flipetrópolis, que começa no dia 1º de maio. O tema do evento será “Arte, literatura, liberdade e educação”. Criado e coordenado por Afonso Borges, o Flipetrópolis também tem como curadores Sérgio Abranches, Tom Farias e Gustavo Grandinetti. Mais informações no site www.flipetropolis.com.br.



Pontos de partida da escrita

Nesta terça, 19, a livraria Gato Sem Rabo recebe as escritoras Isabella de Andrade, Andrea Del Fuego e Dia Nobre, para o bate-papo “Escrever sob outros pontos de partida”. A mediação será de Maria Carolina Casati, do @encruzilinhas. A partir das 7 da noite, em São Paulo. Acompanhe a agenda da livraria em @gato.sem.rabo no Instagram.

A cortesia da casa

Marta Barcellos lança o primeiro romance nesta terça, 19, às 7 da noite, na Livraria da Travessa de Botafogo, no Rio de Janeiro, com leitura dramatizada de Ana Schaefer e bate-papo com Alexandre Brandão e João Paulo Vaz. Vencedora dos prêmios Sesc e Biblioteca Nacional com obras de contos, a autora explora no livro “os conflitos de uma mulher de meia-idade”. O texto da orelha é de Claudia Lage. Em 3 de abril, será a vez da Livraria da Vila, em São Paulo, receber o lançamento, também às 7 da noite, com a participação de Luciana Lachini e Bruna Maia. Publicação da Record.



Livros na Circulares

Três lançamentos agendados para esta semana na Livraria Circulares, em Brasília. Na quarta, 20, às 7 da noite, Ananda Marques, Ana Rusche e Priscila Calado participam do lançamento da Bazar do Tempo, reunindo a correspondência de Virginia Woolf e Victoria Ocampo. A organização foi de Manuela Barral. Na quinta, 21, a livraria recebe Marcia Tiburi, que vai lançar o romance “Com os sapatos aniquilados, Helena avança na neve”, em publicação da Nós, a partir das 7 da noite, em bate-papo com a mediação de Roberta Viegas. E no sábado, 23, às 5 da tarde, Rachel Quintiliano lança “Negra percepção: sobre mim e nós na pandemia”, pela Dandara. Acompanhe @circulares.livros no Instagram.



Estudo sobre o fim

Paula Fábrio cumpre maratona de lançamento de “Estudo sobre o fim – Bangue-bangue à paulista” (Reformatório) no Rio de Janeiro. Na quarta, 20, com leitura dramática de Susana Fuentes no Arte Sesc Flamengo, às 7 da noite. Na quinta, 21, conversa com Alex Andrade no Teatro do Sesc Madureira, às 5 da tarde. Na sexta, 22, bate-papo com Cláudia Lage na Biblioteca do Sesc Tijuca, às 7 da noite. E no sábado, 22, novo bate-papo, com Mike Sullivan, na Biblioteca do Sesc Nova Friburgo, às 3 da tarde.



Mulheres no Flipoços

De 27 de abril a 5 de maio, Poços de Caldas sedia a 19ª edição do Flipoços, que este ano apresenta a primeira Vila Literária de Minas Gerais, montada num parque no centro histórico da cidade com 60 tendas de editoras e livrarias, dois palcos e espaços alternativos. Como destaque na programação, a ministra do STF, Carmen Lúcia, faz palestra na quinta, 2 de maio, sobre “Os desafios de preservar a Democracia e as Instituições Brasileiras na Era Digital”. No dia 4, sábado, a historiadora Mary Del Priore lança “Leopoldina e Maria da Glória, duas rainhas, vidas e dores” pela José Olympio. No mesmo dia, a ativista feminista e antirracista Sueli Carneiro participa de debate sobre “Mulheres Negras e a Reparação da Escravidão”.

Gisele Ferreira coordena o Flipoços - Divulgação



Live Livronews

Para conversar sobre a Vila Literária e a programação do Flipoços, Gisele Ferreira é a convidada da Live Livronews nesta quinta, 21, a partir das 7 da noite. Veja a programação completa do evento em www.flipocos.com, e acompanhe a live em @livronewsnoinsta no Instagram.



Literatura de berço

A editora Miolo Mole é uma das participantes confirmadas na 1ª Jornada de Literatura de Berço, na próxima quinta, 21, na PUC, em São Paulo. Na programação dedicada à literatura infantil, debates, oficina literária e lançamento do livro “Literatura de berço” pela Bonbini. Outras informações no site www.bit.ly/literaturadeberco.

Marcelo Moutinho lança pela Record - Monica Ramalho



Estrela de Madureira

Marcelo Moutinho estreia como biógrafo com lançamento no sábado, 23, no Rio de Janeiro, do livro “Estrela de Madureira: A trajetória da vedete Zaquia Jorge, por quem toda a cidade chorou”, em publicação da Record. A apresentação é de Luiz Antonio Simas, e o texto da quarta capa, de Ruy Castro. O evento de lançamento será no Al-Farabi, no Centro do Rio, a partir das 2 da tarde, com a participação de Pedro Paulo Malta e da Velha Guarda do Império Serrano, cantando sambas e marchinhas da época do Teatro de Revista. Siga o autor em @marcelo_moutinho no Instagram.



Destinos do feminismo

Chega às livrarias brasileiras, em abril, a nova obra da filósofa norte-americana Nancy Fraser. Com tradução de Diogo Faia Fagundes e texto da orelha de Bruna Della Torre, “Destinos do Feminismo: do capitalismo administrado pelo Estado à crise neoliberal”, é publicado pela Boitempo. Segundo a autora, o livro tem “uma orientação ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva. Mapeando as mudanças no imaginário feminista desde a década de 1970, oferece uma interpretação da história recente do pensamento feminista. Ao mesmo tempo, contudo, ele olha adiante, para o feminismo do futuro, que está sendo inventado pelas novas gerações de ativistas feministas”. Saiba mais no site www.boitempoeditorial.com.br.

Professor Leonardo De Marchi - L. Gabriel



Inteligência Artificial na música

A Mauad X traz o livro de ensaios “A Indústria Fonográfica Digital: Formação, Lógica e Tendências”, do jornalista, professor e pesquisador da Escola de Comunicação da UFRJ, Leonardo De Marchi. Segundo o autor, os textos escritos ao longo dos últimos dez anos também interessam ao público em geral. “Os consumidores de música vão encontrar neste livro explicações sobre a importância dos sistemas de recomendação automática, e qual é a potencialidade da música produzida por inteligência artificial”. Encontre o autor no Instagram em @leonardo.demarchi.16.



Notre-Dame

O selo Tocalivros lança em e-book os dois primeiros volumes da trilogia “Notre-Dame” de Beatriz Iara Schoueri. Um romance versado de fantasia ambientado em Paris. O primeiro volume é “Notre-Dame: Uma cruz no coração”, e o segundo, “Notre-Dame: Um beijo da Lua”.



Feira de livros

Segue até 30 de março a feira de livros Bora Lê no Shopping Boa Vista, no Recife. Com oferta de títulos infantis, de empreendedorismo e arte, com preços a partir de R$ 15, a feira está no piso térreo, na Praça de Eventos.