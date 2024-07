Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A presença de autoras e autores de livros no ambiente escolar valoriza a literatura, movimenta as bibliotecas e contribui para formar leitores

São incontáveis os relatos de pessoas que viram surgir o gosto pela literatura estimuladas por professores apaixonados pelos livros, deixando registros na memória que acompanham os pequenos leitores por toda a vida. Muitos que se tornam escritores, por sua vez, não esquecem a emoção da visita de um autor ou autora na escola, mostrando seus livros, conversando com as turmas, fazendo da aula ou da atividade na biblioteca um dia especial, igualmente gravados na lembrança com carinho, como experiências transformadoras. Por isso, vale a pena repetir sempre: a escola é lugar de quem lê e de quem escreve – e para que cada vez mais leitores saiam lendo mais de lá, lugar de escritor é na escola.

Em recente visita ao Colégio Helio Alonso, no Rio de Janeiro, a escritora Maíra Gomes viu sua obra “A menina e o tempo” nas mãos de crianças curiosas, aguçando a interpretação do texto e do mundo. A oportunidade foi aberta pela visão e pela atitude da professora Mariana Peres Rey. A escola e a professora são exemplos de iniciativas espalhadas pelo país, dignas de serem incentivadas, articuladas e promovidas pelo poder público e pela rede privada de ensino. “Dia de escritora na escola é sempre uma alegria imensa para mim. É esse contato com os leitores que faz tudo valer a pena”, afirmou a autora no Instagram @mairagomes_oficial.

Tudo vale a pena quando se propaga não apenas o que texto leva, mas também o trabalho, a emoção e o sentido mostrados pessoalmente – presencialmente, de preferência – pelos escritores, em escolas, bibliotecas, livrarias, eventos literários, clubes de leitura, oficinas de escrita e onde haja espaço para ocupação. No ambiente escolar, o valor dessa presença é imenso e óbvio, mas ainda não é reconhecido como tal, na escala merecida. Circuitos permanentes de visitas e lançamentos podem estar mais na agenda escolar, não só na forma de momentos esporádicos, mas sim, dentro de um planejamento consolidado de apoio à integração da literatura com a educação. Onde a leitura seja peça-chave para a formação de cidadãos preparados para o que a vida oferece e a nação precisa.

A romancista Clarice Freire - Divulgação

Para não acabar tão cedo

A Livraria Jaqueira do Recife Antigo receberá o evento inaugural de lançamento do aguardado primeiro romance de Clarice Freire, em publicação da Record. Será no domingo, 28, a partir das 5 da tarde, em bate-papo com a jornalista Bianka Carvalho, seguido de sessão de autógrafos – e muitos abraços.

Encontro na livraria Sentimento do Mundo - Divulgação



Encontro na livraria

Tamires Lima e Larissa Viana receberam o escritor, biólogo e neurocientista Sidarta Ribeiro, e a ativista Diva Sativa, para conversa e autógrafos do livro “As flores do bem”, publicado pela Fósforo, de autoria de Sidarta. O encontro concorrido foi na terça, 2, na Livraria Sentimento do Mundo, em São Paulo. Siga @sentimentodomundo_livraria no Instagram.

Michel Nieva com Ronaldo Bressane - Divulgação



Outro encontro na livraria

Passando uns dias no Brasil para divulgar o seu romance distópico “Dengue boy: A infância do mundo”, o argentino Michel Nieva conversou com Ronaldo Bressane na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, em São Paulo, na quinta, 4. A tradução para a edição brasileira, do selo Amarcord, é de Joca Reiners Terron.



Literalmente no Orora

Em evento dedicado aos quadrinhos, o Literalmente no Orora, projeto mensal do bar Orora em sua terceira edição, reunirá nesta terça, 9, no Recife, os selos da Vacatussa, Elefantes na Sala, O Grito! HQ e Jupiter Verso. Estarão à venda 12 títulos, e o público poderá conversar com os autores e editores, a partir das 5 da tarde.



Cepe na Fenearte

Até o próximo domingo, 14, a Feira Nacional de Negócios do Artesanato – Fenearte, no Centro de Convenções de Pernambuco, também oferece uma atração para os leitores: a Cepe está com todos os livros no evento com 25% de desconto. Além disso, as revistas Pernambuco e Continente também podem ser adquiridas em valores promocionais.



Louise Glück

Com curadoria e mediação de Evelyn Blaut e Michaela Schmaedel, o Clube de Poesia do Astrolabio na sexta, 26, terá encontro online, a partir das 5 da tarde, sobre “Receitas de inverno da comunidade”, coletânea de Louise Glück. Para se inscrever e conhecer outras atividades, acesse www.oastrolabio.com.br.

Walter Casagrande dando autógrafos - Divulgação



Casagrande e seu livro

Em entrevista para o Livronews, o ex-jogador Walter Casagrande fala sobre o relançamento de seu livro, pela editora Record: “Casagrande e seus demônios” volta em edição revista e atualizada. “A leitura, o teatro, o cinema, entraram no lugar da droga. Batalhei bastante para trocar uma coisa que me destruía, por uma coisa para me construir”, conta Casão na entrevista disponível na íntegra no Instagram @livronewsnoinsta. O ex-jogador e comentarista de futebol participou de sessão de autógrafos n’A Feira do Livro, em São Paulo.

A multiartista Adriana Oliveira - LARISSA ALVES ANDRADE (GIHNPICX)



Nácar Madrigais

A multiartista Adriana Oliveira participou d’A Feira do Livro em São Paulo, sábado, no lançamento de “Nácar Masdrigais”. Coletânea de poemas e haicais o livro tem orelha assinada por Rodolfo Valverde, professor de música na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), assim como a autora, que é docente no curso de Artes. A obra conta com audiobook, disponível no final do livro, que pode ser encontrado no site: https://adriana.oliveira.art.br/produto/nacar-madrigais/.

Renata Magliano faz turnê virtual - Divulgação



Trinta e cinco pausas

Lançado no final do ano passado pela Devir, o livro da médica e escritora Renata Magliano encontra-se em turnê virtual. As lives no Instagram @re.magliano buscam difundir a poesia brasileira. “Trinta e cinco pausas” é a estreia de Renata Magliano na literatura.

Escritora e ilustradora Raquel Matsushita - Divulgação



O voo do ovo

Nova editora do Grupo Elo Editorial, a Perabook lança obra escrita e ilustrada por Raquel Matsushita, “O voo do ovo”. Amadurecimento e autoconhecimento no ambiente dos laços familiares, em abordagem do crescimento na primeira infância, são explorados no livro, que conta a história do passarinho Oto. A psicóloga Rosely Sayão assina a apresentação.