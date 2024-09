Encontros com mais leitores

Cada livraria aberta não é apenas uma loja de livros. É uma casa de encontros de arte e cultura, numa convivência que impulsiona a leitura, a escrita, as artes gráficas e todas as atividades em torno da produção e comercialização das obras. No Recife, a Livraria Pó de Estrelas chegou na semana passada, em realização de um sonho familiar, depois de vários anos de atuação da editora de mesmo nome, direcionada a publicações para as infâncias.

Esta semana, na quarta, 4, e na quinta, 5, a Associação Nacional das Livrarias (ANL) promove em São Paulo a Convenção Nacional das Livrarias. Sob o tema “O valor do livro”, o evento começa com um debate sobre a sustentabilidade do mercado, com o editor André Conti, da Todavia, Marcus Teles, da Livraria Leitura, e Leonardo Guimarães Ferreira da Lis Gráfica. Em seguida, haverá um debate comparando a realidade na Argentina, na França e no Brasil. A importância da Política Nacional de Leitura e Escrita (PNLE) e do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) para as livrarias brasileiras será abordada à tarde, na quarta. A última mesa do dia discutirá a livraria como criadora de demanda, com Marcos Pereira da Editora Sextante, Mariana Bueno da Nielsen IQ, Mônica Carvalho da Livraria da Tarde e Samuel Seibel da Livraria da Vila.

Na quinta, é a vez de se tratar da imprensa e o mercado livreiro, com Maria Fernanda Rodrigues, do jornal O Estado de São Paulo, Guilherme Sobota do PublishNews, Rodrigo Casarin do UOL e Paulo Werneck da Revista 451. A mediação será deste colunista do JC-PE. Grupos de trabalho enfocando a relação entre editores e livreiros e o papel das entidades do livro.

Às vésperas da Bienal do Livro de São Paulo, um dos maiores eventos do mercado editorial no país, a Convenção das Livrarias é uma oportunidade para se aprofundar as reflexões e buscar mais coesão nas propostas do setor, visando o que todos desejam: mais leitores e mais livros para uma nação melhor.

Patrícia Lima venceu o Prêmio Sesc - Divulgação



A glória dos corpos menores

Patrícia Lima é uma das vencedoras do Prêmio Sesc de Literatura, na categoria Contos. “É um sonho realizado. Sempre o considerei um prêmio muito completo e valioso para autores estreantes. Além de um baita reconhecimento, permite publicar e falar sobre o livro com leitores e escritores de todo o país, ou seja, me levará para mais perto da palavra. O que mais um escritor pode querer?”, comenta para a Literária. “A glória dos corpos menores” traz 11 contos que perpassam temas como envelhecimento, solidão, pessoas em situação de invisibilidade ou vivendo experiências extremas no silêncio de sua humanidade, segundo a escritora. “É um livro sobre conexão, sem tabus. Há tópicos como suicídio, feminicídio e desejo na velhice, mas estes não são o foco central – o verdadeiro fundamento reside nas personagens e em sua complexa relação com a existência”, diz Patrícia Lima.



Prêmio Sesc

Além de Patrícia Lima na categoria Contos, a edição de 2024 do Prêmio Sesc de Literatura teve outros dois vencedores. Ricardo Maurício Gonzaga, do Espírito Santo, com o romance “Bololô: gaiola vazia”, e Igor Esteves Lopes, do Rio de Janeiro, em poesia, com o “Livro de Rezas”. Foram inscritas 2.731 obras de todo o país, sendo mais da metade na categoria Poesia. A editora Senac RJ vai publicar os títulos, e os três ganhadores também recebem premiação em dinheiro. O pernambucano Ruan Gabriel Belo da Silva recebeu menção honrosa em poesia, pelo livro “Codorna”.

A Livraria Ponta de Lança recebeu o novo livro - Divulgação



Selma Sena

Foi na Livraria Ponta de Lança, em São Paulo, o lançamento de “O rio que deságua em mim”, de Selma Sena, livro de poemas publicado pela Caravana. “É sobre manter a fé no amor, senti-lo, experimentá-lo, percebê-lo. Nasceu do meu desejo de amar de novo”, conta a autora, em vídeo curto ao Livronews. Assista em @livronewsnoinsta no Instagram.

Poeta é homenageado no Fliparacatu - Divulgação



Lucas Guimaraens

Poeta Homenageado da 2.ª edição do Festival Literário Internacional de Paracatu, o Fliparacatu, em Minas Gerais, Lucas Guimaraens dá continuidade a uma tradição de quatro séculos de escritores na família. Nomes como Bernardo Guimarães, autor do romance “Escrava Isaura”, Alphonsus de Guimaraens, simbolista, autor de “Ismália”, João Alphonsus, poeta que se destacou como contista no Modernismo brasileiro, Alphonsus de Guimaraens Filho, da geração de 1945 do Modernismo, e Afonso Henriques Neto, que fez parte da geração marginal, ou geração mimeógrafo. Entre outras obras, Lucas Guimaraens é autor de “Exílio – o lago das incertezas” (Relicário, 2018) e “Amarrar o corpo na lua” (7Letras, 2023). O Fliparacatu se encerra neste domingo, 1, após cinco dias de evento no centro histórico do município. Saiba mais em www.fliparacatu.com.br.





Verunschk no Recife

O Instituto Ricardo Brennand recebe a escritora premiada Micheliny Verunschk, de terça, 3, a sexta, 6, para um curso de literatura e escrita criativa. Verunshck venceu o Jabuti por “O som do rugido da onça”. Inscrições e informações no Instagram do @institutorb.



Djavan em livro

Segundo título da coleção Letrailustre, “Açaí + Seca” reúne duas obras de fases diferentes do cantor e compositor alagoano Djavan. As ilustrações de Daniel Kondo criam identidades visuais para cada canção. A obra publicada pela WMF Martins Fontes traz ainda textos do poeta e crítico Guilherme Gontijo Flores.



Pá de cal

A Record lança o thriller de Gustavo Ávila, sobre uma doença desconhecida que torna as pessoas apáticas, apagando a memória. A história aprofunda o conto publicado após seu primeiro livro, “O sorriso da hiena”. Segundo o autor, o livro “Pá de cal” virou outra coisa bem diferente do conto, com “uma carga mais dramática e intensa”. A partir de 15 de setembro, o escritor participa de leitura coletiva em grupo de discussão no Telegram, com encontro final no Zoom. Saiba mais em @gus_avila no Instagram.

Rodrigo Teixeira lança pela Life Editora - Vaca Azul



Canta-dores do Pantanal

O jornalista e escritor Rodrigo Teixeira refaz as mais de cinco décadas do conjunto musical no livro "Grupo Acaba - A história dos canta-dores do Pantanal" (Life Editora, com patrocínio do FIC-MS). O lançamento em São Paulo será no sábado, 7, às 5 da tarde na Livraria Megafauna, com papo entre o autor, o músico Moacir Lacerda e o jornalista Pedro Alexandre Sanches, e um pocket show do Grupo Acaba. Na semana seguinte, a Janela Livraria do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, recebe o evento de lançamento, na quarta, 11, a partir das 7 da noite. Há uma versão gratuita em audiobook no YouTube, com dez episódios adaptados do texto original.

Nicéas leva seu novo livro para a Bienal de SP - Juliana Andrade



Sidney Nicéas na Bienal

O escritor pernambucano Sidney Nicéas estará na Bienal do Livro de São Paulo, concedendo autógrafos e conversando com os leitores. No domingo, 8, o autor promove o lançamento de “Todos os amores de Lourdes” no evento, no Espaço Cordel e Repente da editora IMEPH, a partir das 3 da tarde.

Mirela Paes estará na Bienal do Livro de SP - Divulgação



Pernambucanos na Bienal

Autora de “Mariposa Vermelha”, Fernanda Castro participa de várias atividades na Bienal do Livro de São Paulo, de 6 a 15 de setembro, no Anhembi. Já no dia 6, sexta, estará na Arena Cultural com Carol Chiovatto para o bate-papo “Romance + Fantasia = Romantasia”. A romancista Mirela Paes conversa, no segundo final de semana, dia 13, no estande da Amazon Kindle sobre o tema “Do texto ao livro: as etapas para ter seu sonho publicado” Alessandra Ruiz, Felipe Brandão, Emanoel Ferreira e a mediação de Dani Costa Russo. Por sua vez, nascido em Caruaru e morador de São Bento do Una até a adolescência, Juliano Ferro, autor de “Toque de Arrebol”, estará dando autógrafos todos os dias do evento, no estande da All Print Editora. Zuleide Lima também vai para a Bienal, onde marca presença no Encontro de Influenciadores Literários na Arena do Escreva Garota, no sábado, 7, a partir da 1 da tarde. No mesmo dia e horário, Roberto Beltrão lança “Sete assombrações em retratos falados” no estande da Uga Press.

Patrícia Holbrook publica pela Novo Céu - Divulgação



O segredo da vida plena

A Editora Novo Céu está lançando “um convite à reflexão e à transformação espiritual”, o livro da escritora e palestrante Patricia Holbrook. “O segredo da vida plena” tem prefácio do pastor Junior Rostirola, autor de “Café com Deus Pai”. Apresentando sua própria trajetória como exemplo, a autora “auxilia o público leitor a criar essa conexão mais profunda com a religião e a entender melhor sobre a fé”.



Cordel de mulheres pelo meio ambiente

O Programa COPAÍBAS, executado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), publica o cordel “A Peleja de Maria da Conquista na Conservação da Natureza” com versos de Caio Meneses e ilustrações de Lidiane Mendes. O objetivo é “ecoar a voz das diversas mulheres que atuam na proteção ambiental e participam ativamente em Unidades de Conservação na Amazônia e no Cerrado”, de acordo com a divulgação. A publicação conta com recursos da Iniciativa Internacional da Noruega para Clima e Florestas – NICFI, por meio do Ministério das Relações Exteriores da Noruega. Para ler, acesse: https://copaibas.org.br/biblioteca



Antologia sino-brasileira de contos

No próximo dia 9, a Casa das Rosas, em São Paulo, recebe o lançamento de e-book bilíngue, fruto de parceria entre União Brasileira de Escritores (UBE) e a Associação de Escritores de Xangai. A "Antologia Sino-brasileira de Contos" (E-galáxia) reúne 16 contos nas versões em português e mandarim, e poderá ser baixada gratuitamente. Do Brasil, figuram Mário Araújo, Cinthia Kriemler, Carla Muhlhaus e Paulinny Tort, representantes da nossa literatura contemporânea, que se juntam a Machado de Assis, Lima Barreto, Mário de Andrade e Hilda Hilst. Os contos foram escolhidos pela UBE. A seleção dos contos chineses priorizou a sua moderna literatura, ainda pouco conhecida por aqui. O evento na Casa das Rosas começa às 19h30. Acesse www.ube.org.br/antologia-sino-brasileira-de-contos/ para baixar.



V13 de Emmanuel Carrère

A Alfaguara traz para o Brasil “V13 – O julgamento dos atentados de Paris”, do francês Emmanuel Carrère, que trata de uma série de atos terroristas do Estado Islâmico em 2015, que resultou na morte de mais de 130 pessoas. O livro “é um relato contundente e verdadeiro de tudo que Carrère viu e ouviu” numa sala de audiência, escutando e esperando o que seria dos responsáveis pelos atentados. A tradução é de Mariana Delfini, e a obra chega às livrarias na primeira semana de setembro.



A Lança de Anhangá

A Livraria Nacional recebeu o lançamento do livro de Ricardo Kaate Lima em Manaus, no sábado, 31. O livro de contos especulativos “A lança de Anhangá” foi vencedor do Prêmio Literário Cidade de Manaus, e publicado pelo Cachalote, selo do grupo editorial Aboio em parceria com a Lavoura Editorial.