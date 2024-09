Homenagem a Marcus Accioly

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com as presenças de Cida Pedrosa, Lenice Gomes e das filhas de Osman Lins, o lançamento de "Ave, Guriatã", de Robson Teles, será sábado no Recife

A poesia nordestina tem encontro marcado na capital pernambucana. O novo livro do professor pernambucano e doutor em literatura, Robson Teles, deve reunir nomes da literatura pernambucana, estudantes e leitores para uma grande homenagem de celebração da obra de Marcus Accioly, falecido em 2017. "Ave, Guriatã" resgata a importância de Accioly para a cultura brasileira, como poeta respeitado por expoentes da literatura, como Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. “Marcus Accioly sempre buscou explorar as profundidades da linguagem e da imaginação. A leitura de “Guriatã” foi uma abertura de cortinas para mim”, conta Teles.

Autor de reconhecimento nacional, com vários prêmios na carreira, Marcus Accioly fez parte da Geração 65 e do Movimento Armorial, tendo sido membro da Academia Pernambucana de Letras (APL). Foi colaborador das páginas de Opinião do Jornal do Commercio, e deixou pelo menos dez livros inéditos. No ano passado, a Cepe reeditou a sua tetralogia, formada pelas obras “Sísifo”, “Íxion”, “Narciso” e “Érato”.

O lançamento será no sábado, 28, das 14h às 18h, no Beach Class Convention em Boa Viagem.

Escritora de Brasília venceu o Prêmio Pallas - Divulgação



Tatiana Nascimento

A vencedora do primeiro Prêmio Pallas de Literatura é Tatiana Nascimento, de Brasília, com a obra “Água de maré”, que levou uma década para ser escrito, segundo a autora. O romance conta a história de duas irmãs em “diversos tipos de narração, com traços estilísticos da poesia e do teatro”, de acordo com a divulgação. Para Henrique Rodrigues, curador do prêmio, “Tatiana já é uma grande artista da palavra na poesia e na música”, e a publicação do livro “vai ampliar a sua voz literária em formas expressivas que só o romance permite”.

Argentina Anabella López vive no Brasil - Divulgação



O homem, o rio e a caixa

Anabella López com agenda cheia em outubro, para o lançamento do novo livro, em publicação da PeraBook. A ilustradora, designer, escritora e professora tem duas participações marcadas na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) que acontece de 9 a 13 do mês que vem. Depois percorre as livrarias NoveSete, Pé de Letra e Miúda, todas em São Paulo. Para a autora argentina que vive no Brasil desde 2013, “O homem, o rio e a caixa” reflete “sobre o ritmo, o fluxo e as incontroláveis incertezas do amor e da vida”. A obra é mais um fruto da dedicação da premiada artista, reconhecida pelo Jabuti, pela Unesco e pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. “Aprendi a desenhar para poder pensar diferente. E foi no caminho do desenho que comecei a contar minhas próprias histórias”.



Conversa na biblioteca

Com a mediação de João Doederlein, conhecido por Akapoeta, a influencer norte-americana Courtney Henning Novak estará na Biblioteca Parque Villa-Lobos, em São Paulo, neste domingo, 22, a partir das 3 da tarde. Ela viralizou falando sobre “Memórias póstumas de Brás Cubas” de Machado de Assis nas suas redes sociais, fazendo a obra clássica brasileira disparar em vendas nos Estados Unidos. O tema do bate-papo é “A literatura como porta de entrada para conhecer outras culturas”.



Chamada de originais

A editora Litteralux (antiga Penalux) abre a chamada de originais nesta segunda, 23, para livros que serão publicados em 2025. São aceitos para avaliação originais de romance, crônica, conto e poesia. O envio pode ser feito pelo e-mail originais@editoralitteralux.com.br até 3 de novembro, e o resultado será divulgado a partir de 2 de dezembro.

Um país de livros e leitores

Na terça, 24, estreia o quarto episódio do Podcast Livronews. Em nova rodada com editores e editoras, participam da conversa Tainã Bispo, da Claraboia, Silva Barbosa, da Arrelique, Paulo Tadeu, da Matrix, e André Conti, da Todavia. A primeira temporada apresenta perspectivas variadas do mercado editorial para “Um país de livros e leitores”. São dez episódios, estreando um por semana no Youtube e no Spotify.

Ana Kiffer estará na Travessa de Botafogo - Divulgação



No muro da nossa casa

A Livraria da Travessa de Botafogo, no Rio de Janeiro, será palco do lançamento do novo livro da escritora e professora Ana Kiffer, na quarta, 25, a partir das 7 e meia da noite. Haverá bate-papo com Beatriz Resende e leitura de trechos pela atriz Fernanda Nobre. “No muro da nossa casa” recorda a vida em família durante a ditadura no Brasil, através de um diálogo de ficção baseado em documentos e fatos reais. “Mãe e filha atentas à palavra, como se pela primeira vez se deixassem falar, dialogam sobre a mais dramática circunstância política, a ditadura e suas violências fartas”, escreve Julián Fuks sobre a obra. A publicação é da Bazar do Tempo.

Mariana Müller lança na Pequeno Benjamim - Rosi Carvalho



Ursopia

A livraria Pequeno Benjamim, no Rio de Janeiro, recebe o lançamento de Mariana Müller, com ilustrações de Aline Codeco. “Ursopia” traz a utopia de um urso em um zoológico, com reflexões sobre a conservação de espécies. O evento será no sábado, 28, a partir das 10 e meia da manhã.



Livrarias na França

Em comentário ao artigo de Alexandre Martins Fontes publicado na coluna, Ana Dourado oferece testemunho sobre a realidade do mercado francês. “Tive uma pequena livraria na França e foi um privilégio participar dessa rede de livrarias independentes que cumprem um forte papel na formação de (bons) leitores. O que segura essa ação, por vezes militante, é a lei do preço único do livro, que foi aprovada na França em 1981. Por mais de 40 anos as livrarias francesas são protegidas e o preço do livro só pode ter uma variação de 5%, mesmo atualmente, nas vendas das megaempresas que funcionam on-line. Muitos franceses preferem comprar nas pequenas livrarias. É assim que esses espaços tão fundamentais para a formação de leitores se mantêm, além de oferecerem ambientes acolhedores onde as pessoas se encontram para debates, cafés e saraus. Viva as livrarias independentes e que elas sobrevivam no Brasil! E viva a Lei Cortez!”

Marília Arnaud e seu novo livro - Divulgação



Esboço em pedra e sonho

O selo Faria e Silva da Alta Books publica o novo livro de Marília Arnaud, que será lançado no próximo dia 17 de outubro, às 7 da noite, na Janela Livraria do Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. O texto da orelha do romance “Esboço em pedra e sonho” é de Antônio Torres. Antes, a escritora paraibana participa da Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, de 9 a 13 de outubro.

Ana Marice Ladeia lança pela Labrador - Divulgação



Nasci Odara

Finalista do Prêmio Kotter de Literatura, o romance de Ana Marice Ladeia será lançado pela Labrador durante a Flip. A autora participa, no evento, de roda de conversa sobre o protagonismo feminino na literatura – que também contará com a presença da escritora Karine Asth – sessão de autógrafos e sarau. “Nasci Odara” é uma obra de ficção baseada em depoimentos de uma mulher trans.

Gisele Fortes publica pela Caravana Editorial - Divulgação



O filho que eu quero ter

A Caravana Editorial apresenta o oitavo livro de Gisele Fortes: um romance sobre maternidade, adoção e recomeço. Mãe de gêmeas, a autora de “O filho que eu quero ter” enfrentou a infertilidade na vida real. A obra será lançada durante a Flip, em Paraty, que acontece entre 9 e 13 de outubro.