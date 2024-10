Jabuti: um prêmio sendo escrito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Semifinalistas do Prêmio Jabuti compartilham a emoção do reconhecimento, entre mais de 4 mil obras que foram inscritas para a edição de 2024

O mais prestigiado prêmio literário nacional, o Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro (CBL), divulgou a lista das obras semifinalistas em sua 66ª edição, em 2024. São dez classificados em cada uma das 22 categorias. Foram inscritos 4.170 livros.

A emoção de passar para esta fase atiça a expectativa dos indicados. Em menos de um mês, a ansiedade terá sido consumada: a CBL revelará os cinco finalistas por categoria, no próximo dia 5 de novembro, e os vencedores serão anunciados em cerimônia em São Paulo, no dia 19 de novembro.

Mesmo sem o resultado definitivo, vale comemorar a importância de terem sido escolhidos dentre tantos concorrentes. Afinal, o Prêmio Jabuti é uma chancela de qualidade respeitada pelo mercado editorial, que impulsiona as vendas e pode significar um marco na carreira dos profissionais e na trajetória das editoras.

Leia a matéria com relatos na íntegra e fotos dos entrevistados no site do Livronews: www.livronews.com.br.





Colunista do Página Cinco e seu livro - Divulgação

Rodrigo Casarin

Para o paulista Rodrigo Casarin, autor de “A Biblioteca do Fim do Túnel”, publicação da Arquipélago, classificado na categoria Crônica, “estar entre os semifinalistas ou dez finalistas do Jabuti é o reconhecimento a um trabalho de mais de dez anos escrevendo sobre livros e literatura”. Casarin é colunista do UOL, em Página Cinco. A obra premiada, segundo ele, “é uma consequência da minha caminhada como jornalista que vive mergulhado nos livros”.

A escritora Milena Martins Moura - Divulgação



Milena Martins Moura

Milena Martins Moura, do Rio de Janeiro, autora de “O cordeiro e os pecados dividindo o pão”, publicação da Aboio, foi classificada entre as dez na categoria Poesia. “É um livro gigante na minha vida, significou muito escrevê-lo. E vê-lo chegar até aqui é de um orgulho e uma felicidade que não me cabem. E não me furto a pensar também, e disso só me dei conta de verdade hoje, que tem uma mulher autista na semifinal do Jabuti” contou Milena para a coluna. “Eu comemoro. Isso pra mim é um sopro de vida muito poderoso”.

Bethânia Pires Amaro



Para a pernambucana Bethânia Pires Amaro, que cresceu na Bahia, autora de “O ninho”, publicado pela Record e destaque na categoria Conto, integrar a lista “pode me ajudar a levar estas histórias e as mulheres ali retratadas a mais leitores Brasil afora, que é o meu maior objetivo enquanto autora. É uma alegria ver a voz de tantas mulheres encontrando espaço na nossa literatura brasileira contemporânea, em especial para tratar das dinâmicas familiares muitas vezes predatórias, sobre as quais pouco falamos”.



Jacques Fux

Autor de “Nunca vou te perdoar por ter me obrigado a te esquecer”, publicação da Faria e Silva, o mineiro Jacques Fux está entre os dez melhores na categoria Romance Literário. “É uma enorme alegria. É o reconhecimento de um trabalho, da dificuldade e da beleza da literatura. Em meio a tantos livros bons, ser um dos selecionados dá motivação para continuar. É uma oportunidade de o livro conhecer outros leitores e viajar um pouco mais”, diz ele.



Raquel Matsushita

A viagem dos livros gera encontros. Raquel Matsushita, autora de “O voo do ovo”, publicação da PeraBook classificada na categoria Infantil, define: “Criar uma história e transformá-la em livro é abrir possibilidades de encontros com o outro para compartilhar nossas alegrias e angústias. É tudo o que almejo como autora. Estar entre os semifinalistas do Prêmio Jabuti, além de ser uma honra, é também mais uma ponte para esses encontros”.



Oscar Pilagallo

A premiação literária também faz pontes. Oscar Pilagallo, autor de “O girassol que nos tinge: Uma história das Diretas Já, o maior movimento popular do Brasil”, da Fósforo, classificado na categoria Biografia e Reportagem, é quem observa: “O Jabuti faz um mapeamento precioso da produção editorial e contribui para a divulgação do livro e da leitura no Brasil. Só o fato de estar na companhia de tanta gente boa já é, para mim, um grande privilégio”.



Leonardo Tonus

A categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior tem entre os indicados o paulista Leonardo Tonus, autor de “Diários em mar aberto”, publicação da Folhas de Relva e Hagebutte Verlag. “Sinto-me honrado por estar entre os 10 semifinalistas do Prêmio Jabuti, que homenageia a coragem e o trabalho de editoras estrangeiras, sobretudo as independentes, na publicação de livros brasileiros”, expressou o professor catedrático de literatura brasileira na Université Sorbonne-Nouvelle, curador do Salão do Livro de Paris em 2015. “É importante também sublinhar a ajuda que obtivemos do Programa de Apoio à Tradução da Fundação Biblioteca Nacional, pelo qual também fomos agraciados. Por fim, gostaria de sublinhar que na Hagebutte Verlag somos dois autores brasileiros premiados na Alemanha (curiosamente ambos publicados no Brasil pela Folhas de Relva Edições, como no caso de Luciana Rangel) e que, para 2025, organizarei, pela mesma casa editorial, uma coletânea de poesia brasileira contemporânea. É isso, o Brasil também pulsa por aqui!”, comemora.



Adriana Vieira Lomar

Imagine ser selecionada como semifinalista, na mesma edição do Jabuti, em duas categorias. Pois é o caso da escritora Adriana Vieira Lomar, que nasceu no Rio de Janeiro e viveu parte da infância e adolescência em Maceió. Sua obras “Corredor do tempo” (Patuá) e “Ébano sobre os canaviais” (José Olympio) estão entre as dez melhores para os jurados do Jabuti nas categorias Juvenil e Romance de Entretenimento, respectivamente. “Estava escrevendo na minha toca com o telefone celular desligado (impossível criar textos sob efeito da agonia da modernidade). Parei para almoçar e tirei o modo avião.

E veio a notícia”, relata. “Uma honra ter sido selecionada em duas categorias. Dois livros que nasceram em épocas distintas e que por coincidência foram publicados no mesmo ano”. Um deles, “Ébano sobre os canaviais”, venceu o Prêmio Kindle de Literatura. “Como escritora sinto-me recompensada, feliz de verdade”.





Lourival no Jabuti

Presidente da Academia Pernambucana de Letras, Lourival Holanda é um dos jurados do Prêmio Jabuti este ano. E enaltece a premiação nas redes sociais: “Interessa a quem ama literatura acompanhar seu compasso contemporâneo: eles estão redefinindo o que é a literatura desse momento. E vimos lá boas surpresas; o que confirma que a literatura segue, inquieta, experimental, mais viva que nunca”.

Izabella Cristo venceu o Prêmio Caminhos - Divulgação



Prêmio Caminhos na Fliporto e no Flipoços

Paraense que vive em São Paulo, Izabella Cristo é a vencedora do primeiro Prêmio Caminhos de Literatura, com o romance “Mãezinha”. Foram 342 obras inscritas. Como parte da premiação, a escritora participará de eventos literários, sendo apresentada na Festa Literária Internacional de Pernambuco, Fliporto, que acontece de 14 a 17 de novembro, em mesa com a presença do curador do Caminhos, Henrique Rodrigues. “Sinto-me muito feliz e honrada em receber o Prêmio Caminhos, que representa para mim uma nova página literária. Ser acolhida de forma tão carinhosa por Henrique Rodrigues e pela Dublinense, que me abrem este novo caminho, e ainda por cima ter o privilégio de receber a nomeação na Fliporto, conhecer Olinda, um desejo antigo, e partilhar do doce gosto da literatura é um grande presente. Meu coração é só gratidão neste momento”, diz Izabella. O livro será publicado pela Dublinense e lançado em maio no Festival Literário Internacional de Poços de Caldas – Flipoços.

Carlos Gomes está lançando pela Cepe - Leopoldo Conrado Nunes



Dagunda

Neste domingo, 27, a Cepe lança “Dagunda”, de Carlos Gomes Oliveira, na Fundação Gilberto Freyre, no Recife. As ilustrações são de Filipe Aca. Na ocasião será exibido em estreia um filme-performance a partir dos textos do livro. Com três narrativas diferentes, o livro apresenta Dagunda com significados diversos: como um cão, como gente, e um lugar. A obra é a primeira do autor em literatura para infância. O evento começa às 3 da tarde.



Pedro e seu amigo Hércules

A Livraria Argumento do Leblon, no Rio de Janeiro, recebe o lançamento de “Pedro e seu amigo Hércules” neste domingo, 27. Escrito por Maria D. Vilela George e Areta Rigonato, com ilustrações de Márcia Lima, o livro infantojuvenil é publicado pela Contos & Encantos. Histórias épicas da mitologia grega são transportadas para o cotidiano escolar. O evento começa às 5 da tarde.



Paisagem de porcelana

Em comemoração aos 20 anos de carreira literária, e 10 anos da publicação original, Claudia Nina relança “Paisagem de porcelana” em edição especial pela Maralto, no Paraná. Nesta segunda, 28, na Biblioteca da UEPG, em Ponta Grossa, e na terça, 29, na Biblioteca Pública do Estado, em Curitiba.



Casos de amor e outros escritos

A coletânea em prosa e versos produzida na Oficina Literária Paulo Caldas, será lançada nesta terça, 29, no terraço do Clube Alemão, no Recife. Trata-se do resultado do trabalho criativo de 36 participantes, durante cinco meses, imersos na seleção, revisão, projeto gráfico, concepção visual e impressão da obra. O lançamento começa às 7 da noite.



Livro ilustrado

A Livraria Miúda, em São Paulo, recebe na terça, 29, um bate-papo sobre livro ilustrado com Marcelo Tolentino e Yuri de Francco. A conversa começa às 7 e meia da noite. Siga a @livrariamiuda no Instagram.



Flitabira em Minas

Com mais de 50 autores nacionais e internacionais, além da participação de escritores locais, tem início na quarta, 30, e vai até o domingo, 3, o Festival Literário Internacional de Itabira – Flitabira – em Minas Gerais. O tema desta quarta edição é “Amor, Literatura e Ancestralidade”. O patrono é o filho da terra, Carlos Drummond de Andrade. Miriam Leitão e Jeferson Tenório são os escritores homenageados, e Dona Tita, do Quilombo Santo Antônio, a personalidade homenageada. Veja a programação completa em www.flitabira.com.br.



Tarrafa Literária em Santos

No mesmo período de 30 de outubro a 3 de novembro, será a décima-sexta edição do Festival Tarrafa Literário, no Teatro Guarany, na cidade de Santos, em São Paulo. Dentre os autores confirmados, estão o português José Luis Peixoto, além de nomes como Fernando Morais e Lilia Schwarcz. O homenageado desta edição é o autor e dramaturgo Plinio Marcos, falecido em 1999. A realização do festival é da editora e livraria Realejo. Mais informações em www.tarrafaliteraria.com.br.



O livro a Desoras

Composto por 93 poemas divididos em dez partes, “O livro a Desoras”, publicado pela Patuá, é a estreia na poesia do escritor, professor e editor Rogério Duarte. Depois de autografar o livro na Flip, o autor participa na quinta, 31, do Flitabira, em Minas Gerais, e no dia 23 de novembro faz lançamento na Livraria Patuscada, em São Paulo. “Queria um livro com começo, meio e fim - e queria que ele tivesse uma linguagem própria. Fui escrevendo os poemas, tateando o tema e a estrutura, até que um dia, lendo 'Rosa Egipcíaca: uma santa africana no Brasil', de Luiz Mott, encontrei a primeira das três epígrafes, o tema que queria explorar e a palavra que o representava: 'inficcionado'”, recorda o autor, que atua há cinco anos como Secretário Geral da União Brasileira de Escritores (UBE).

Camila Dió estará no Flitabira - Divulgação



Dicionário de palavra brinquedo

Camila Dió estará no Flitabira no sábado, 2, para lançar o livro de bolso colecionável “Dicionário de palavra brinquedo”. Nele, os leitores poderão encontrar palavras como “prisionário”, “nauframundo” e “rarulosa”. Para ela, “o ato primário de criação envolve ludicidade”. Os verbetes são poéticos. Saiba mais no Instagram @camiladio.poemas.



Cruzando o Atlântico

A premiada escritora Vanessa Passos foi um dos destaques brasileiros no Festival Literário Internacional de Óbidos (Folio) em Portugal. Ela participou de debate sobre a ancestralidade em seu livro “A filha primitiva”, com Cristina Fontenele e Jaime Mendes.

De volta ao Brasil, Vanessa Passos comanda o Encontro Nacional de Escritoras, com grandes nomes do mercado literário e do audiovisual em São Paulo, no sábado, 2 de novembro. Outras informações no Instagram @vanessapassos.voz.



Halloween com livros

Na semana do Halloween e das bruxas, a Ciranda Cultural lança dois títulos para os apreciadores de horror e suspense. “Como sobreviver a um filme de terror”, de Scarlett Dunmore, sai pelo selo Mood, com tradução de Patricia N. Rasmussen Chaves. E “Loirinha do banheiro”, de Marcos Martinz, pela Ciranda na Escola, com ilustrações de Isabella Pedrão.



Cazuá

Estreando pela Paz & Terra, o escritor e professor Luiz Rufino lançou no sábado, 26, “Cazuá: onde o encanto faz morada”, no Alfa Bar e Cultura, no Rio de Janeiro. As crônicas reunidas contam um Brasil “muito além dos livros de história”. Para o autor, “Se a casa invoca a obra, o cazuá diz sobre o espírito das coisas, daí ele se firma na miudeza, na experiência ordinária, no repertório pé de chinelo próprio das sabedorias batedoras de perna. Nessa morada de encanto, da fresta, da porteira entreaberta, se avista a imensidão do mundo”.



Rosita

O advogado Antônio Cândido Sodré lançou, na segunda, 21, na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi em São Paulo, o romance “Rosita - a filha do Barão de Café e um amor improvável”. O prefácio é de Roberto Duailibi.