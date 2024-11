A maior conexão com a vida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em vídeo antigo compartilhado no perfil @tudosobreliteratura_ no Instagram, encontramos Mário Quintana filosofando: “A poesia, para mim, não é uma fuga da realidade, como muitos pensam. É um aprofundamento da visão da realidade. É um instrumento de reconhecimento do meu mundo, do mundo dos outros e, talvez, dos outros mundos”.

Membro da Academia Brasileira de Letras, o poeta, filósofo e crítico literário Antonio Cícero faleceu no último dia 23, na Suíça, após um procedimento de morte assistida, legal naquele país. Estava doente e achou que era hora. Em uma carta publicada nos jornais de todo o Brasil – também neste JC-PE – o poeta justificou: “Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade”.

Seu famoso poema “Guardar” traz uma imagem que poderia explicar o que não pede grandes explicações: “Melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaros sem voo”. A poesia não escamoteia nem esconde, mas escancara e declama a vida, até o fim. Para isso, mergulha no real, como apontou Quintana. A poesia no olhar, na voz, nas mãos ou nas palavras escritas para serem lidas, é sempre aproximação, jamais distanciamento: tudo que se reconhece e se guarda, feito verso, voo da vida em saudade.

Alexandre Staut é editor - Divulgação



Olhar dos editores

Na semana passada, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou os dez classificados em cada uma das 22 categorias do Prêmio Jabuti, que recebeu este ano 4.170 inscrições. Em depoimento para o Livronews, editores que tiveram livros indicados comentam a inclusão na lista de semifinalistas do maior prêmio literário brasileiro. Confira o que disseram Alexandre Staut da Folhas de Relva, Diogo Guedes da Cepe, Germana Zanettini da Laranja Original, Cassiano Elek Machado do Grupo Editorial Record, Alexandre Martins Fontes da WMF Martins Fontes, Luciane Ortiz da Perabook, Saulo Ribeiro da Cousa, Priscila Branco da Macabéa e Renata Sturm, da Maquinaria Editorial. Nesta terça, 5, sai a lista dos finalistas, e no dia 19, serão anunciados os vencedores, em cerimônia em São Paulo. Acesse www.livronews.com.br para ler.

Dança do 1o Ato encerra o Flitabira - Guto Muniz



Primeiro Ato no Flitabira

O Festival Literário de Itabira – Flitabira – encerra sua 4ª edição neste domingo, 3. Entre os destaques da programação do último dia, a apresentação do grupo de dança Primeiro Ato, com “Pó de Nuvens: Revoada”, às 10h50, antes do Grande Sarau dos Autores Infantis, com Alessandra Roscoe, Leo Cunha, Rafael Nolli, Ricardo Ramos Filho, Silvana Gontijo e Tino Freitas. Mais informações em www.flitabira.com.br.

A escritora Thalita Lucena - Divulgação



Ao rés do chão

A Livraria Patuscada, em São Paulo, recebe o lançamento do livro de contos “Ao rés do chão” de Thalita Lucena, neste domingo, 3, a partir das 5 da tarde. A publicação é da Patuá. A obra foi vencedora do Prêmio Nacional Carolina Maria de Jesus em 2023. A escritora nasceu em Teresina, no Piauí, e vive na Paraíba. Acompanhe @thalitaluceena no Instagram.



Português Amoroso

A Madrepérola e a Casa Projetos Literários lançam, neste domingo, 3, em Manaus, o “Português Amoroso 2” de Mayanna Velame. A partir das 3 da tarde, a autora participa do Café Literário Encontro com a Palavra – Um diálogo entre escritores e leitores, com Thiago Roney. E às 5 da tarde, toma posse na Associação dos Escritores Amazonenses – ASSEAM. Na Feira do Livro do Sesc Amazonas, que se encerra neste domingo e acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques.



Felis

Desde a sexta, 1, até o próximo domingo, 10, a Praça Maria Aragão, na capital maranhense, recebe a 17ª Feira do Livro de São Luis – FeliS. O tema desta edição é “Uma viagem pelo mundo das palavras”, estimulando a leitura para a formação da cidadania. O patrono é o escritor Viriato Corrêa, e o evento homenageia a escritora e educadora Laura Rosa, primeira mulher na Academia Maranhense de Letras. Entre os convidados, Aline Bei, Raphael Montes, Socorro Acioli, Tino Freitas e o português Afonso Cruz. A realização é da Prefeitura de São Luis.



Porto Alegre dos livros

Teve início na sexta, 1, e segue até o dia 20, a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com 72 bancas espalhadas na Praça da Alfândega, no centro histórico da cidade, o evento oferece mais de mil atividades culturais gratuitas, para um público estimado de 1,5 milhão de pessoas. “O tempo passeia por aqui” é o tema desta edição comemorativa. O patrono, Sergio Faraco. Saiba mais em www.feiradolivro-poa.com.br.



Bordado em ponto corrente

Rute Ferreira lança o romance “Bordado em ponto corrente” na terça, 5, durante Feira Literária de São Luís – FeliS, no Espaço Casa do Escritor na Praça Maria Aragão, na capital maranhense. Haverá bate-papo e sessão de autógrafos a partir das 5 da tarde. Siga a autora no Instagram @ruteferreiras_.



Flisol

A Festa Literária da Morada do Sol – Flisol – acontece de quarta, 6, até o domingo, 10, em Araraquara (SP). Djamila Ribeiro é a autora homenageada, e Ignácio de Loyola Brandão, o patrono. Entre os participantes, Amara Moira, Poeta Seu Zé, Olinda Beja, Dinha Maria, Ana Filomena, Lubi Prates e Moara Tupinambá. Realização do Instituto Colibri. Veja a programação completa em www.flisol.com.br.



Flicar

De quinta, 7, a sábado, 9, será a sexta edição da Festa Literária de Carmo da Mata – Flicar – em Minas Gerais. Adélia Prado, vencedora do Prêmio Camões, é a escritora homenageada do evento. Um dos debates será sobre “Poesia escrita por mulheres”, na sexta, 8, às 7 da noite, com Júnia Paixão, Ana Elisa Ribeiro e Alícia Teodoro. Mais informações no Instagram @flicar_carmodamata.



Flopei

A Liga Brasileira de Editoras – LIBRE, juntamente com a Livraria Blooks, a Junta Local, a Tijuana, e o apoio do Centro Cultural Banco do Brasil, promovem no sábado, 9, e domingo, 10, a Festa Literária dos Ocupantes da Praça XV e Imediações, a Flopei. Será nas Ruas do Mercado e do Ouvidor, e na Travessa dos Mercadores, no Rio de Janeiro, a partir do meio-dia.

A poeta Valeria Grassi e o novo livro - Divulgação



Intermitências apenas

A Janela Livraria do Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, será palco do lançamento da poeta Valéria Grassi, “Intermitências apenas”, publicado pela Cambucá. No posfácio, Sandra Guimarães escreve que o livro faz “uma ode à beleza do instante, à pausa de que a profundidade de alma não prescinde e ao espaço de descontinuidade que é a vida”. Na quarta, 27, a partir das 7 da noite.



Bebetecas

Especialistas do Descobrir Brincando, de São Paulo, Ana Maria Bastos, Leila Saita e Ana Amélia Prevatto realizaram formação especial para o trabalho nas Bebetecas das bibliotecas dos Compaz, no Recife, na semana passada. As Bebetecas são para crianças de 0 a 4 anos, e estimulam a interação com a mediação de arte-educadores. “A formação do nosso olhar para os movimentos e o brincar dos bebês é ponto de partida para fazer desses espaços ambientes potentes para seu desenvolvimento. Nesse universo, observação, delicadeza e afeto são ingredientes preciosos”, conta Deborah Echeverria, coordenadora da rede de bibliotecas do Compaz, em suas redes sociais.

Juliana Veloso fez o prefácio - Divulgação



Maria Lúcia Alvim

Saiu pela Relicário a “Poesia Reunida” de Maria Lúcia Alvim, compreendendo quase seis décadas de sua produção poética. A artista visual e poeta mineira faleceu em 2021, aos 88 anos, em decorrência da Covid. No prefácio, Juliana Veloso escreve: “A originalidade dos seus versos se instaura não apenas nas formas e ideias, mas também na singular articulação que ela faz, nesses âmbitos, dos recursos do recorte e da colagem – e no empenho em fazer da sua obra um continuum de seu intelecto e da expansão de seu mundo poético”.

Leila Malouf autografa seu livro - Clara Dias



A Cozinha é Minha Vida

Com apoio da Fecomércio-MT e Senac-MT, idealizado pela Mercatto Comunicação, foi lançado o livro “A Cozinha é Minha Vida”, em homenagem à banqueteira Leila Malouf. São quase 300 páginas de memórias, receitas e a trajetória da empresária, que começou em uma pequena cozinha em Cuiabá em 1994, e fez da paixão pela culinária um negócio de sucesso.