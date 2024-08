Conecta Imobi anuncia o maestro João Carlos Martins como keynote speaker da edição de 10 anos do evento

O Grupo OLX anuncia os primeiros palestrantes confirmados para o Conecta Imobi 2024, principal ponto de encontro do mercado imobiliário na América Latina e que comemora 10 anos. O maestro João Carlos Martins é o primeiro keynote speaker anunciado nesta edição, cujo tema é De Geração para Geração e acontece nos dias 11 e 12 de setembro, em São Paulo.

João Carlos Martins, renomado músico brasileiro, ocupa um lugar ímpar no cenário musical nacional, sendo reconhecido internacionalmente por sua trajetória marcada pela maestria e superação pessoal. Ao abordar temas como resiliência, trabalho em equipe e foco em resultados, ele não apenas enriquecerá o evento, mas também motivará os participantes a incorporarem esses princípios em seu cotidiano.

A 11° edição do Conecta Imobi reunirá mais de 6 mil pessoas e contará com trilhas de conteúdo; espaços de networking e relacionamento, além de aplicativo exclusivo, no qual será possível acessar toda a programação, personalizar a grade de palestras, criar conexões com outros participantes, e, pela primeira vez, enviar perguntas em tempo real para os palestrantes. Outra novidade são as apresentações que acontecerão no estande do Grupo OLX sobre temas que fazem parte da rotina dos corretores e imobiliárias.

Confira os demais palestrantes confirmados até o momento:

Andressa Siqueira - Corretora de imóveis e criadora de conteúdo

Ariane Palaoro - Sócia e diretora da Moni Netimóveis

Bruno Cameschi – Corretor e criador de conteúdo

Caio Lobo - Diretor de Incorporações e Sócio da Mitro Construtora e Incorporadora

Gabriel Villarreal - Especialista em metodologia de excelência da Disney

Marcia Dantas - Jornalista e apresentadora do SBT

Matheus Brilhante - CEO MB Group

Rafael Landa - Sócio da Cercle

Rodrigo Boss - Mentor de Inteligência Comercial & Criatividade nas Vendas

Tiago Oliveira - Diretor comercial da Venale Imobiliária

Ao longo de sua trajetória de 10 anos, o Conecta Imobi já levou ao palco 987 palestrantes nacionais e internacionais e de diferentes segmentos, incluindo nomes como a Head de Marketing do Tik Tok da América Latina Kim Farrel, o pensador e autor best-seller Mark Mensor, a futurista e especialista em tendências de consumo, Daniela Klaiman; e a empreendedora e investidora, Camila Farani. Elas foram acompanhadas de perto por mais de 40 mil participantes, sendo a maior parte deles tomadores de decisão.

Serviço

11º Conecta Imobi

De Geração para Geração

Data: 11 e 12 de setembro de 2024

Local: Transamerica Expo Center – São Paulo / SP

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site.