Incorporadora pernambucana levanta R$ 75 milhões em CRIs para novo projeto imobiliário

Ingresso no mercado de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) tem sido mais comum, diante do aperto do SBPE, na busca por recursos

A construtora pernambucana MaxPlural ingressou no mercado de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), um dos instrumentos para a captação de recursos para o setor imobiliário, levantando R$ 75 milhões para o desenvolvimento do empreendimento Max Tulum, na praia de Maragogi, em Alagoas. A comercialização dos ativos levou apenas um minuto e 46 segundos, reforçando a atratividade de operações alternativas ao funding tradicional do setor da construção civil (SBPE).

A MaxPlural passou por um processo rigoroso de avaliação de crédito, que analisou detalhadamente a viabilidade financeira de seus projetos e a saúde de seu caixa. “Estamos orgulhosos de termos conseguido estruturar a operação e sermos bem sucedidos na comercialização do papel, fruto de um produto de sucesso que lastreou todo o negócio. Continuaremos com máxima atenção nos números da empresa, buscando alocar esses recursos com sabedoria, resultando em bons retornos que serão reinvestidos na empresa.”, destaca Igor Dias, CEO da MaxPlural.

Igor Dias, CEO da MaxPlural - DIVULGAÇÃO

O CRI é um título de renda fixa que permite que empresas do setor imobiliário antecipem recursos, proporcionando um fluxo de caixa para seus projetos de construção. A participação no CRI coloca a MaxPlural entre as construtoras que buscam alternativas inovadoras e eficazes para financiamento de longo prazo.

“A entrada da MaxPlural no mercado de CRI marca um novo capítulo para a empresa no desenvolvimento do setor imobiliário. Essa operação abre novas possibilidades para a captação de recursos no mercado de capitais, auxiliando o desenvolvimento da companhia”, avalia Carlos Coimbra, diretor executivo da MaxPlural.

Estruturação da oferta

A oferta do CRI foi realizada pela plataforma Inco Investimentos, responsável pela estruturação completa, incluindo as partes jurídica, contratual, regulatória, financeira e operacional, e conectando mais de 270 mil investidores cadastrados.

Leonardo Belisario, CEO da Inco, ressaltou que a captação bem-sucedida reflete a confiança dos investidores na modalidade de CRI. “O CRI é vantajoso para todos os envolvidos. Para o investidor, representa uma oportunidade de alto retorno, e para a MaxPlural, um custo de capital mais baixo. A parceria entre a MaxPlural e a Inco Investimentos demonstra a força do mercado de crowdfunding no setor imobiliário, democratizando o acesso a investimentos que oferecem altas rentabilidades e proporcionando uma alternativa financeiramente mais vantajosa para incorporadoras e construtoras”, explica Belisario.

Vantagens para investidores

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) surgem como uma excelente alternativa para investidores que buscam diversificar suas carteiras, oferecendo oportunidades de renda fixa com um risco controlado. Uma das principais vantagens desse ativo é a isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, o que o torna ainda mais atrativo em comparação com outras opções de investimento.

O CRI proporciona rendimentos previsíveis e pode ter uma remuneração prefixada ou pós-fixada, permitindo ao investidor optar por diferentes perfis de risco e retorno. Além disso, embora seja um título de longo prazo, o CRI oferece a possibilidade de negociações no mercado secundário, ampliando as opções para os investidores que buscam liquidez antes do vencimento.

O montante levantado será reinvestido no Max Tulum, empreendimento residencial daMaxPlural localizado em Maragogi, Alagoas, à beira-mar da paradisíaca Praia do Camacho. O projeto oferece apartamentos de 1, 2 e 3 quartos, além de studios, com tamanhos variando de 19m² a 58m², ideal tanto para moradia quanto para investimento. Situado a apenas 6 km do novo aeroporto de Maragogi, o empreendimento tem fácil acesso a Recife e Maceió.