Correios coloca imóveis à venda no Recife e em Exu

Como parte da estratégia de revisão da carteira imobiliária da empresa, implementada pela atual gestão, os Correios realizam licitação para alienação de imóvel situado no Recife, no bairro da Iputinga, e de terreno urbano em Exu, no Sertão de Pernambuco.

O imóvel da Iputinga fica na Rua São Mateus, 1071, tendo uma área construída de 5.871,29 m² e terreno de 26.344,41 m². A edificação possui um prédio comercial composto por dois andares, portaria, garagem e dois galpões de nível térreo, localizados em área predominantemente residencial e comercial.

Oportunidade no Sertão pernambucano

No município de Exu, os Correios realizam licitação de terreno urbano na rua Cincinato Sete, número 145, no centro da cidade, em uma área construída de 159,81 m² e terreno de 270,66 m².

Como participar

A licitação será em formato eletrônico e, para participar, é necessário que os interessados se dirijam a uma agência do Banco do Brasil para obter a chave de acesso. Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas por meio da plataforma Licitações-e, para assim participar da disputa on-line. O número da licitação para o imóvel na Iputinga é 1048550, e para o terreno em Exu é 969558.

Outras oportunidades podem ser conferidas no site www.imovelcorreios.com.br, onde é possível fazer buscas por tipo, localidade e finalidade dos imóveis, bem como obter outras informações sobre a descrição, documentação e a região em que se localizam. Além de conhecer os prédios e terrenos por fotos e vídeos, é possível verificar as datas de licitação dos imóveis com edital publicado.