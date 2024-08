Incorporadoras apostam na venda de imóveis já decorados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para tornar o processo de entrega e ocupação dos imóveis mais rápidos, algumas incorporadoras oferecem mais uma comodidade para os compradores: a entrega do apartamento mobiliado, equipado e até decorado. A tendência tem ganhado o Brasil e já é comum em países como Estados Unidos e Canadá. Os imóveis que têm esse serviço contratado são, em sua maioria, pequenos, como studios ou dois quartos.

Algumas empresas oferecem os apartamentos prontos para morar, incluindo itens de cozinha e enxoval de cama, mesa e banho. É o caso do MaxDecora, serviço oferecido pela MaxPlural, incorporadora pernambucana. A empresa criou um departamento para atender exclusivamente a esta demanda.

O primeiro empreendimento a entregar apartamentos com o serviço é o condomínio Derby Boulevard, na área central da capital pernambucana. O MaxDecora foi ofertado aos clientes nas duas plantas do empreendimento, com um e dois quartos. Os moradores receberão as chaves ainda este mês já com o apartamento pronto, seja para usufruir ou para alugar.

“Esse modelo agiliza o processo de entrega do apartamento. A empresa assume compromissos como contratar, receber fornecedores, gerenciar a obra e a montagem, poupando o proprietário de realizar várias visitas periódicas ao local. No final, ele ganha de dois a três meses entre receber as chaves e fazer toda a ambientação”, explica Marília Breckenfeld, gerente de Incorporação da MaxPlural.

A arquiteta colaboradora do projeto MaxDecora, Juliane Silveira, explica que é oferecido um projeto de layout padrão ao comprador, com opção de personalização do revestimento dos móveis planejados, que podem receber cores diferentes de acordo com a preferência do cliente.

O enxoval do apartamento de dois quartos tem mais de 60 itens, que vão desde eletrodomésticos como geladeira, fogão e ar-condicionado, a objetos como jogos de toalhas e taças de vinho. “Tudo é entregue já arrumado. O morador só precisa trazer as malas ou divulgar nas plataformas de aluguel para iniciar de imediato o retorno do seu investimento. Buscamos oferecer essa comodidade: economia de tempo e gestão das diversas atividades que fazem parte de um projeto de ambientação. Além de conseguirmos preços diferenciados nos itens de compra, em relação ao mercado, diante das parcerias realizadas desde o início do projeto”, afirma a arquiteta.

No Derby Boulevard, um total de 21 unidades contrataram o serviço, sendo 14 de dois quartos e sete studios. O perfil do contratante do MaxDecora é de investidor. Ou seja, a pessoa que compra o apartamento para alugar.

Um dos clientes que optou pelo serviço do MaxDecora foi o professor Adilson Pedro da Silva. Ele afirma que analisou a relação entre o custo e o benefício, com a contratação de diversos profissionais, não alcançaria o mesmo resultado que a MaxPlural está entregando. "Uma das vantagens que percebi foi que, além de entregar o apartamento todo mobiliado e decorado, tem a vantagem de poder ir morar ou alugar assim que receber as chaves dos imóveis".

Outro empreendimento em que a incorporadora está oferecendo o serviço do MaxDecora é o condomínio Max Carneiros Suítes, no Litoral Sul de Pernambuco, em fase de construção. Lá, 57 proprietários contrataram o serviço de decoração e ambientação.

O projeto tem plantas variadas, com imóveis de um a quatro quartos. Assim como no Recife, a maioria das ambientações será feita em unidades menores, adquiridas por pessoas que estão comprando para investir e alugar.