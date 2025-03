Golpes em aluguel para temporada apresentaram queda de 59% em 2024, de acordo com estudo da OLX

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

São Paulo foi o estado brasileiro com mais casos, com 27,1% no ano de 2024, e aumento de 4,6 pontos percentuais em relação aos 12 meses de 2023

Em 2024, os golpes em locação de casas e apartamentos por temporada apresentaram queda de 59% em relação ao ano anterior, de acordo com um estudo de mercado realizado pela OLX. De janeiro a dezembro foram identificados 3,2 mil incidentes relacionados a anúncios fraudulentos dessa categoria.

Os estados com mais casos foram São Paulo (27,1%), Rio de Janeiro (14,7%), Bahia (11,6%), Paraíba (6,9%) e Santa Catarina (6,1%). Apesar da queda nas ocorrências pelo País, São Paulo apresentou aumento de 4,6 p.p. em comparação com 2023, assim como a Paraíba, com alta de 4,4 p.p., e o Rio de Janeiro, com crescimento de 2,9 p.p..

“A alta temporada acaba sendo o período favorito de quem deseja alugar um imóvel para curtir ou descansar, mas também para aqueles que aproveitam qualquer oportunidade para atrair as vítimas com anúncios fraudulentos. Um dos sinais de alerta para quem está na busca dos imóveis são os preços muito abaixo dos praticados no mercado. 85% dos anúncios falsos publicados pelos fraudadores costumam ter valores menores do que os praticados na região, sendo, em média, 33% mais baratos”, explica Camila Braga, gerente de produto da OLX.



ATENÇÃO NA HORA DE FECHAR NEGÓCIO

Além dos valores, solicitações de negociação fora da plataforma oficial também merecem atenção, de acordo com a especialista. “É comum o golpista chamar o interessado para conversar em ambiente menos controlado, como aplicativos de mensagens ou e-mail, e convencer a fechar o aluguel. Porém, ou os imóveis não existem, ou pertencem a pessoas que não estão alugando. Muitas vezes, as vítimas pagam e só descobrem o golpe quando chegam ao local”, alerta.

Por esse motivo, também é importante que quem busca um imóvel para aluguel de temporada negocie direto com o proprietário da casa ou apartamento, sem intermediário, e somente realize o pagamento após verificar a real existência do imóvel, com contrato de aluguel reconhecido em cartório.



Em relação aos imóveis mais usados para aplicar esse tipo de golpe no ano passado, se destacaram as casas, representando 59% do total. Na sequência, ficaram apartamentos (26,1%), a categoria Hotel, Hostel e Pousada (8,1%) e, por fim, Sítio, Fazenda e Chácara (5,7%). Enquanto as casas registraram aumento de 7,1 p.p. em relação a 2023, os apartamentos apresentaram queda de 8,3 p.p.

DICAS PARA SEGURANÇA

Ao se interessar por uma casa ou apartamento, verifique valores de imóveis similares na região e preço de diárias de hotel para ter uma referência e identificar se o que está sendo pedido está dentro do praticado na região.



Desconfie de ofertas muito atrativas e preços muito abaixo do mercado;



Tire todas as dúvidas sempre pelo chat das plataformas de anúncios, evitando levar a conversa para aplicativos de mensagens, que são ambientes menos seguros;



Se possível, agende uma visita ao imóvel antes de fechar qualquer negócio. Essa ação ajuda a confirmar a existência real do imóvel, verifique também informações com o porteiro ou vizinhos;



Caso não possa ir até o local, cheque a existência do imóvel por aplicativos de geolocalização, como o Google Maps;



Não realize pagamentos antecipados, e sempre solicite um contrato de aluguel temporário registrado em cartório, em nome do proprietário legal do imóvel;



Peça também comprovantes que certifiquem que está negociando com o real proprietário do imóvel, como contas de água e luz recentes do imóvel;



Caso desconfie de algo durante a negociação, interrompa a conversa e realize a denúncia nas próprias plataformas.