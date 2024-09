Exata engenharia faz novas entregas e mantém sete obras simultâneas na RMR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Empresa tem expandido o leque com ofertas desde o alto padrão ate as linhas econômicas, impulsionada pelas últimas mudanças e incentivos do MCMV

Neste mês de agosto, a Exata Engenharia celebrou a entrega de mais um empreendimento imobiliário na Região Metropolitana do Recife. O Terrazza Boa Viagem é um edifício com o selo de alto padrão da construtora, com mais de 90 metros quadrados, lazer completo e 28 pavimentos, no bairro da Zona Sul do Recife.

No primeiro semestre deste ano, a construtora apresentou ao mercado mais um residencial de sua linha Life, que identifica os imóveis classificados como econômicos, e prometeu a oferta de mais 3 mil unidades do Minha Casa Minha Vida na Região Metropolitana do Recife nos próximos meses. Até o fim de 2024, estão previstos os lançamentos de mais três residenciais de perfis diferentes, apropriados para clientes com orçamentos, sonhos e necessidades variadas. Ao todo, são sete obras simultâneas e mais de 550 empregados diretos.

O movimento da Exata Engenharia é um bom exemplo para ilustrar o momento atual do mercado imobiliário pernambucano, com vendas aquecidas e demanda crescente em todas as faixas de preços e tipos de consumidores.



“Nos últimos anos, tivemos como meta aplicar nossa expertise e capacidade construtiva em todas as faixas de produtos imobiliários. Um dos nossos diferenciais no mercado é ser uma incorporadora com experiências e acervo que vão da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida ao segmento de luxo”, conta Eduardo Carvalho, sócio-fundador da Exata Engenharia.



“Nosso grande desafio é sempre surpreender o mercado e nossos clientes com diferenciais que elevem o patamar dos empreendimentos e impactem positivamente a experiência de aquisição do imóvel. Seja oferecendo espaço fitness, coworking e lazer de clube no padrão mais econômico, ou inovando com o lançamento de comodidades fora do comum no segmento de luxo, temos consciência de que é essa inquietação que vai nos destacar, fidelizar nossos clientes e motivar a força de vendas”, detalha Camila Carvalho, diretora comercial e marketing da Exata.



Na linha Terrazza, marca que identifica os imóveis de alto padrão da Exata Engenharia, as metragens são acima de 90 metros quadrados, em localizações cobiçadas, com requintes desejados, como rooftop, wine lounge, spa, beach clubs e até quadras de tênis.

“Áreas compartilhadas no estilo clube, com lazer completo, segurança e entretenimento, compõem uma lista de diferenciais cada vez mais incrementados”, explica Guilherme Correia de Carvalho, CEO da Exata Engenharia.

Já na faixa econômica, a concorrência, impulsionada pelas últimas mudanças e incentivos do MCMV, é benéfica para elevar o nível dos empreendimentos. “Até pouco tempo atrás, não existia habitação popular com quadra, piscina, espaço kids e circuito interno de TV. Atualmente, esses itens já configuram um reflexo positivo da disputa pelo mercado”, explica.



Com a dificuldade de encontrar áreas apropriadas para a construção de grandes empreendimentos imobiliários no Recife, municípios vizinhos à capital pernambucana concentram os lançamentos do Minha Casa Minha Vida. O desenvolvimento imobiliário alavanca a arrecadação dessas cidades e os investimentos em infraestrutura em novos bairros.

Dois Carneiros, em Jaboatão, é um exemplo. Em 2023, a Exata Engenharia entregou 780 unidades habitacionais no bairro, que ganhou novos acessos, calçamento e pavimentação. Este ano, a incorporadora lançou mais um residencial de porte na mesma localidade, com 300 unidades.



“Só no que se refere ao IPTU, os condomínios representam um acréscimo de mais de R$ 900 mil nos cofres do município”, contabiliza Eduardo Carvalho.