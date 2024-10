PREÇO DE IMÓVEIS: veja as cidades com maior valorização

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No Nordeste, Fortaleza foi a única cidade a registrar crescimento entre os meses de junho e agosto, passando de 0,62% para 0,66% no último mês

O Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R) registrou alta de 0,83% em agosto, desacelerando em relação à alta de 1,06% observada em julho. Com esse resultado, a taxa interanual continuou acelerando, passando de 12,13% em julho para 12,27% em agosto.

O IGMI-R registrou aceleração em cinco das dez cidades analisadas em agosto. Em todas as quatro regiões do país, pelo menos uma cidade apresentou aceleração no IGMI-R de julho para agosto. No Sudeste, a cidade do Rio de Janeiro foi o destaque, com a variação avançando de 0,63% para 0,86%.

No Nordeste, Fortaleza foi a cidade a registrar crescimento entre os meses de julho e agosto, passando de 0,62% para 0,66%. No Recife, houve o indicador passou de 0,26% para um redução de -0,36%.

No Sul, Curitiba teve o maior aumento, de 0,67% para 0,85%. Por outro lado, no Centro-Oeste, a cidade de Goiânia apresentou aceleração, com a taxa avançando de 1,73% para 2,32%.

A variação acumulada pelo IGMI-R nos primeiros oito meses de 2024 foi de 9,00%, a maior taxa acumulada para esse período desde 2021, o que destaca o aquecimento do setor imobiliário em 2024. Essa tendência de alta também foi registrada em outras cinco cidades que compõem o índice, abrangendo todas as grandes regiões do país, indicando aceleração generalizada em diversas localidades do território nacional.

Entre as cidades com as maiores altas acumuladas, destacam-se Belo Horizonte (26,05%), Goiânia (20,41%) e Curitiba (15,76%). A capital pernambucana aparece com 9,99%.

VEJA A VARIAÇÃO NAS CIDADES:

São Paulo 1,20% (agosto) 11,73% (acumulado em 12 meses)

Rio de Janeiro 0,86% (agosto) 6,54% (acumulado em 12 meses)

Belo Horizonte 0,23% (agosto) 26,05% (acumulado em 12 meses)

Fortaleza 0,66% (agosto) 6,02% (acumulado em 12 meses)

Salvador 0,24% (agosto) 14,38% (acumulado em 12 meses)

Recife -0,36% (agosto) 9,99% (acumulado em 12 meses)

Curitiba 0,85% (agosto) 15,76% (acumulado em 12 meses)

Porto Alegre 0,11% (agosto) 2,73% (acumulado em 12 meses)

Goiânia 2,32% (agosto) 20,41% (acumulado em 12 meses)

Brasília -0,01% (agosto) 13% (acumulado em 12 meses)

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

O cenário atual reforça o bom momento para o setor imobiliário. Os preços dos aluguéis, medidos pelo Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), estão acompanhando o movimento do Índice Geral do Mercado Imobiliário Residencial (IGMI-R), que avançou 12,27% no mesmo período.

CUSTO DA CONSTRUÇÃO

Outro indicador do mercado imobiliário, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), apresentou uma nova aceleração em sua taxa interanual, que subiu de 4,67% em julho para 5,23% em agosto. O mesmo ocorrendo com o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) cuja taxa interanual passou de 9,90% para 9,97%. Esses dados indicam que o setor de construção continua aquecido.