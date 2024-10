Ilha do Retiro ganha novo prédio residencial com VGV de R$ 38 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sob o comando de Isabella de Melo, a Renel Empreendimentos lançou o Edifício Isa Melo, na Ilha do Retiro. Com a promessa de maior integração da tecnologia à moradia, com automação residencial, wi-fi em áreas

comuns, preparação para portaria virtual e tecnologias verdes focadas na eficiência energética, o empreendimento tem Valor Geral de Vendas de R$ 38 milhões, reunindo 63 unidades com três quartos e valor mínimo de R$ 540 mil.

“Nosso objetivo é criar espaços que não apenas ofereçam moradia, mas que também promovam um estilo de vida que valorize a comunidade, a inovação e o bem-estar. A Renel Empreendimentos acredita no potencial de projetos que transformam não apenas a paisagem urbana, mas a experiência de viver nessas grandes cidades”, declara Isabella de Melo.



Com previsão de entrega para dezembro de 2027, o edifício Isa Melo tem unidades com metragem de 62,20 metros quadrados, com duas vagas de garagem ou vagão, lazer completo e varanda gourmet em todas as unidades.

"Este lançamento Isa Melo é mais um passo na missão à frente da Renel Empreendimentos, em que busco inovar e transformar o mercado imobiliário de Pernambuco, com meu olhar atento para o futuro e para a importância do empoderamento feminino em todos os setores da sociedade", finaliza a empresária.

Explorando a tendência do uso de características que refletem uma nova dinâmica de habitação, priorizando não só a moradia, mas qualidade de vida e a interação social, Isabella diz que dá seu toque feminino enquanto líder nos lançamentos enquanto líder da Renel Empreendimentos.

“O poder feminino no setor imobiliário e de construção civil é uma realidade que precisa ser reconhecida. Cada vez mais mulheres estão assumindo posições de liderança e trazendo novas ideias para o mercado. Isso enriquece não apenas os negócios, mas também a forma como construímos nossas cidades e comunidades”, complementa Isabella.