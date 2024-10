Feira de Imóveis Morar Bem traz subsídios de até 40% na casa própria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O evento será realizado no Shopping Recife, em Boa Viagem, e no North Way Shopping, em Paulista. A feira acontece entre os dias 18 e 20 de outubro

Entre os dias 18 e 20 de outubro irá acontecer a Feira de Imóveis Morar Bem, reunindo uma ampla variedade de casas e apartamentos com preços entre R$190 mil e R$220 mil, que contam com subsídios de até R$75 mil.

Essa iniciativa oferece descontos de até 40% no valor da casa própria.

O evento será realizado no Shopping Recife, em Boa Viagem, e no North Way Shopping, em Paulista. A Feira funcionará na sexta (18) e no sábado (19), o evento acontece das 9h às 22h. Já no domingo (20), o evento vai das 12h às 21h.

A expectativa é movimentar mais de R$80 milhões em negócios durante os três dias.

Treze construtoras estarão presentes, oferecendo mais de 6 mil imóveis nos principais municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR). A feira tem o apoio da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e da Caixa Econômica Federal (CEF).



Os subsídios incluem até R$55 mil pelo Programa Minha Casa Minha Vida, além de até R$20 mil através do programa Morar Bem - Entrada Garantida, do Governo do Estado. Famílias com renda de até dois salários mínimos que ainda não possuem casa própria têm direito a esses benefícios. Atualmente, mais de 40 mil pessoas estão inscritas no programa estadual, e mais de 3 mil já foram contempladas com o subsídio.

“Essa é uma excelente oportunidade para que os inscritos tirem dúvidas e conferem as opções de imóveis disponíveis, podendo até sair com o contrato da casa própria assinado”, destaca Paulo Lira, diretor-presidente da Cehab.