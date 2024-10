Aluguel por temporada: reta final do ano aquece segmento em Pernambuco e acende alerta para fraudes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com a alta demanda por aluguéis de imóveis por temporada, especialmente na reta final do ano, aumentam também os casos de golpes na locação

Não é demais lembrar que a quantidade de pessoas que são levadas a cair em algum tipo de golpe na locação de casas para temporada segue avançando em todo o País. Segundo a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis (ABADI), os registros de golpes em aluguéis temporários cresceram 35% nos últimos cinco anos.



A CEO da XM2 Soluções Imobiliárias, Sacha Myrna alerta que as fraudes geralmente envolvem anúncios de imóveis falsos ou intermediários que não existem, atraindo vítimas com preços atrativos e condições vantajosas. “Os golpistas criam sites falsos ou publicam anúncios em redes sociais e plataformas de aluguel de imóveis, oferecendo propriedades com fotos escondidas e valores abaixo do mercado. O objetivo é solicitar o pagamento de um adiantamento para reservar o imóvel”, alerta.



Para evitar cair nesses golpes verifique a Autenticidade do Anúncio e do anunciante, ou seja, busque referências sobre o anunciante ou o corretor. Alpem disso, é aconselhável verificar se a empresa está cadastrada no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) e se o imóvel possui receitas ou comentários em outras plataformas confiáveis. Ainda de acordo com a especialista, o consumidor deve desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do mercado, evitar pagar adiantamentos elevados sem garantias e tentar visitar o imóvel pessoalmente.



“O valor da locação deve ser especificado como aluguel de temporada no contrato de locação, na moeda local e, não pode exceder 90 dias para ser considerado temporário pela legislação brasileira”, esclarece, acrescentando que normalmente, os “vendedores” usam a forma de ofertas atraentes através de anúncios e colocam um contato telefônico para maiores informações que muitas vezes são trocadas via whatsapp. Isso dificulta na hora de verificar a verdadeira identidade de quem está tratando sobre o imóvel.

GOLPES NA PRAÇA

Os imóveis falsos podem ser inexistentes ou até podem ter fotos roubadas de ofertas pré-existentes. Mas, muitas vezes as pessoas só percebem que é um golpe um pouco antes de viajar para a casa alugada e que já foi paga, simplesmente porque o golpista passa a não atender mais as mensagens e nem ligações e algumas vezes até atendem e comunicam que foi um golpe. Mesmo assim, de modo geral, há algumas maneiras de garantir um aluguel seguro encontrado através da Internet.



Desconfiar de preços muitos baixos é o principal sinal de que alguma coisa pode estar errada. É possível ter uma noção do valor do aluguel que geralmente é pedido naquela área procurando em sites confiáveis. Vale lembrar que existem vários perfis de imóveis diferentes e é claro que para cada opção haverá um valor diferente, de acordo com cada particularidade do imóvel. Com isso, o consumidor pode comparar se o preço é adequado ou não. Lembrando que a maioria dos golpes são aplicados com casas incríveis e por um valor bastante acessível, o que atrai facilmente muitas pessoas.



Outro ponto importante é formalizar o acordo. Hoje, há vários aplicativos que facilitam o aluguel de casas de temporada. Propostas informais podem resultar em problemas para quem está alugando, já que não é possível provar o que foi estabelecido. Ainda de acordo com Sacha, todas as regras e normas acordadas entre o locador e o locatário devem estar no contrato, mesmo que a viagem dure apenas um final de semana. Além disso, é interessante estabelecer as condições gerais do imóvel e o que está incluso, como taxas de limpeza e de serviço, por exemplo.



Saber com quem está lidando é algo primordial para identificar se há confiança na negociação, pois os golpistas sempre tentarão esconder sua verdadeira identidade. Portanto, é preciso procurar o nome em várias plataformas, redes sociais, entre outras alternativas. Solicitar uma chamada de vídeo e capturar a tela pode ser uma boa estratégia para garantir que esteja lidando com a pessoa certa.



Além disso, é primordial solicitar uma comprovação de titularidade da propriedade, como por exemplo: uma conta de luz, uma conta do condomínio se a pessoa se apresentar como proprietário. Caso seja alguém que se apresente como interlocutor, corretor, imobiliária ou algo do gênero, é importante que solicite informações sobre a empresa, redes sociais, verificação de CNPJ ou CRECI, identificação formal do intermediador, para assim poder verificar realmente a veracidade do acordo entre as partes.



Ficar atendo às formas de pagamento também é uma prevenção. Se o anunciante pedir para que o depósito seja feito na conta de terceiros, é um sinal de que algo está errado. Muitos utilizam nomes falsos para realizar o anúncio e utilizam contas de “laranjas” para receber os valores. Além disso, vale lembrar que a maioria dos anunciantes pedirá o pagamento de uma proporção do aluguel antes do seu contrato. Embora os depósitos antecipados sejam comuns, ele só deve ser realizado depois da assinatura do contrato.