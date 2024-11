Prédio-Caixão: Mutirão da Esperança garante indenizações e encerrará processos judiciais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Além das convocações oficiais aos mutuários para participação do mutirão, a Caixa Econômica está atendendo para acordo com antecedência

A oportunidade de indenização para proprietários de imóveis em prédios tipo caixão localizados em Paulista, Jaboatão e Olinda está próxima. Nos próximos dias 11 a 14 de novembro, na sede da Justiça Federal em Pernambuco, no Jiquiá, acontece o Mutirão da Esperança, que visa a atender 1.908 famílias mutuarias de 82 blocos nos residenciais abaixo relacionados.



O valor das indenizações é de até R$ 120 mil, para cada mutuário (a) afetado (a), e encerrará as ações judiciais que por anos tramitam nas Justiças Federal e Estadual.



A realização do mutirão é resultado da ação conjunta em cumprimento ao acordo-base nº 01/2024, assinado pelas seguintes instituições: Governo Federal, Caixa, Estado de Pernambuco, Confederação Nacional das Seguradoras, Ministério Público Federal e Estadual e Prefeitura do Recife. O acordo foi homologado pelo TJPE e pelo TRF da 5ª Região, e sua efetivação conta com a participação do 2º Núcleo 4.0 da Justiça Federal em Pernambuco.



Além das convocações oficiais aos mutuários para participação do mutirão, a Caixa Econômica está atendendo aos que quiserem realizar o acordo com antecedência. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua 24 de agosto, Nº 209, 4º andar, no bairro de Santo Amaro, das 10h às 16h, até o dia 25 de outubro. Para mais informações a Caixa disponibiliza o e-mail: cehag09@caixa.gov.br e telefone: 0800 726 0101 (Escolher a opção 3 (informações), para falar com um atendente.

Lista de habitacionais no mutirão