Recife perde apenas para Maceió e mantém avanço da valorização de imóveis no Nordeste

O Recife fechou o mês de outubro com o segundo maior preço médio cobrado pela venda de imóveis residenciais no Nordeste. A capital pernambucana registrou a média de 8.073/m², ficando atrás apenas de Maceió (R$ 8.896/m²). Ambas as cidades, no entanto ficaram abaixo da média nacional, que ficou em R$ 9.261/m² no mês de outubro, segundo dados do FipeZap.

Ainda na região, as demais capitais registraram os seguintes preços: Fortaleza (R$ 7.835); Salvador (R$ 6.638); São Luís (R$ 7.496); João Pessoa (R$ 6.832); Natal (R$ 5.612); Teresina (R$ 5.485) e Aracaju (R$ 4.999).

A partir do comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais em 56 cidades brasileiras, o Índice FipeZAP registrou aumento de 0,60% em outubro/2024, resultado que representou uma desaceleração em relação a agosto (+0,76%) e setembro (+0,71%).

A título comparativo, a elevação foi relativamente maior entre imóveis de um dormitório (+0,73%), ao passo que unidades com dois dormitórios e quatro ou mais dormitórios compartilharam da menor valorização mensal (+0,50%). No último mês, o IGP-M/FGV exibiu uma inflação de 1,52%, enquanto a prévia do IPCA/IBGE de outubro, dada pelo IPCA-15, indicou um aumento médio de 0,54% nos preços ao consumidor.

VARIAÇÃO NAS CAPITAIS

Individualmente, a alta abrangeu 49 das 56 cidades acompanhadas, incluindo 18 das 22 capitais

que integram a lista: Aracaju (+2,34%); Campo Grande (+1,99%); Vitória (+1,76%); Manaus (+1,59%); Belém (+1,23%); João Pessoa (+1,15%); Curitiba (+1,12%); Salvador (+1,12%); Goiânia (+1,11%); Maceió (+1,06%); Cuiabá (+1,02%); Belo Horizonte (+0,97%); Porto Alegre (+0,93%); Fortaleza (+0,79%); Florianópolis (+0,57%); São Paulo (+0,54%); Recife (+0,40%); e Rio de Janeiro (+0,29%). Por outro lado, houve recuo nos preços em: São Luís (-0,58%); Brasília (-0,46%); Teresina (-0,23%); e Natal (-0,07%).

Até outubro, o Índice FipeZAP de Venda Residencial acumula uma valorização de 6,51% no ano, resultado que se manteve acima da variação dos preços da economia, segundo o IGP-M/FGV (+4,20%), assim como da inflação ao consumidor (+3,86%), considerando os resultados do IPCA no ano até setembro e o IPCA-15 de outubro/2024. O Índice FipeZAP passou a registrar uma valorização acumulada de 7,22% em 12 meses.

PREÇO DO METRO QUADRADO POR BAIRROS DO RECIFE

No Recife, o bairro do Parnamirim encabeça a lista de mais caro para compra, com valorização de 22,7% em 12 meses e preço médio de R$ 9.732 /m². Completam o ranking os seguintes bairros:

BOA VIAGEM R$ 8.812 /m² (+8,8%)





MADALENA R$ 8.680 /m² (+9,6%)





SANTO AMARO R$ 8.452 /m² (-0,0%)