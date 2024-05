Preço cobrado por imóveis no Recife já acumula alta de 4,19% no ano de 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com base no comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras, o Índice FipeZAP registrou um aumento de 0,66% em abril/2024, o que representa uma nova (embora discreta) aceleração dos preços em relação ao resultado de março/2024 (+0,64%). De acordo com os dados da amostra, o Recife segue a tendência de aumento dos preços cobrados para venda de imóveis, com avanço de 1,24% no mês e acúmulo de 4,19% ao longo deste ano de 2024.

Ao final do quarto mês deste ano, o Índice FipeZAP de Venda Residencial acumulou uma alta de 2,17%, resultado que supera a variação acumulada dos preços da economia, segundo o IGP-M/FGV (-0,60%), assim como a inflação ao consumidor de 1,63%, considerando o resultado acumulado do IPCA até março/2024 e o IPCA-15 de abril/2024.

Nos últimos 12 meses, o Índice FipeZAP registrou uma valorização acumulada de 5,76%, ao passo que o Recife apresentou uma variação de +7,52%.

Em todo o País, o preço médio do metro quadrado para venda foi de R$ 8.902/m². Na capital pernambucana, o preço médio ficou um pouco abaixo desse valor: R$ 7.903 / m².

VEJA OS PREÇOS POR BAIRROS DO RECIFE:

BOA VIAGEM R$ 8.673 /m²

MADALENA R$ 8.484 /m²

PARNAMIRIM R$ 8.476 /m²

SANTO AMARO R$ 8.344 /m²

TAMARINEIRA R$ 7.438 /m²

GRACAS R$ 7.338 /m²

CASA AMARELA R$ 7.203 /m²

ESPINHEIRO R$ 6.716 /m²

DERBY R$ 6.646 /m²

CAMPO GRANDE R$ 6.058 /m²