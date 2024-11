Novo parque aquático no Litoral Sul de Pernambuco entra na reta final de obras e tem previsão de abertura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O parque aquático Acquaventura, localizado na praia de Carneiros, em Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco, reafirmou seu prazo de abertura e entrou na reta final de obras. Empreendimento de R$ 140 milhões e 85 mil m², o parque deverá iniciar sua temporada já no Verão de 2025.

As obras alcançaram 85% de conclusão, com a infraestrutura e as edificações prontas. A próxima etapa é a finalização das piscinas, acabamentos, instalações e o comissionamento – que é o processo que assegura que os sistemas e componentes estão de acordo com os requisitos e necessidades operacionais do cliente com relação a projeto, instalação, testes e operação.

O que tem no novo parque aquático de Pernambuco

O parque aquático contará com piscina com bar molhado, piscina de hidromassagem com mais de 3,6 mil m², playground aquático, área infantil, espaços para brincadeiras, como um radical rio de corredeiras e um rio lento com 480 metros de extensão para atividades, toboáguas para descida de boia, de tapete, com looping e bowl, montanhas-russas aquáticas, além de restaurantes temáticos.

O Acquaventura terá também um storytelling, que fará uma homenagem às tradições locais, com base em elementos históricos de Pernambuco. Atualmente, a construção conta com 250 trabalhadores diretos e 380 indiretos, fomentando também a economia do município e da região.

De acordo com o diretor de Operações do Grupo, Peterson Perin, quando estiver em pleno funcionamento, a atração vai gerar, aproximadamente, 180 empregos diretos e 540 indiretos. “Nosso objetivo é criar experiências únicas em um ambiente cheio de diversão, aventura e entretenimento para todas as idades. O parque será incrível e estamos confiantes de que se tornará uma referência em entretenimento, inovação e qualidade”.

O parque tem capacidade para receber três mil visitantes por dia.

De quem é o parque aquático

O novo parque aquático em Pernambuco é uma obra da Gramado Parks, mesma empresa responsável pelo maior parque com neve de verdade do País, o Snowland, além do primeiro parque indoor de águas termais da América do Sul, Acquamotion.

O CEO da Gramado Parks, Ronaldo Costa Beber, destaca que o Acquaventura já está trazendo importantes mudanças para a região, como a reconstrução da Orla da praia de Tamandaré e dos quiosques. “Realizamos a revitalização dos espaços tornando-os mais atrativos para a comunidade e os turistas”, comenta.