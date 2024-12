Inadimplência da taxa de condomínio bate recorde e registra maior valor de 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em outubro, a inadimplência da taxa de condomínio, no Brasil, bateu seu recorde no ano e atingiu 13,84%, na média nacional. O valor é o maior dos últimos 10 meses, segundo levantamento realizado pela Superlógica - principal plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário.

O pico de inadimplência condominial neste ano havia sido em junho, quando a taxa de inadimplência ficou em 13,12%. Já quanto a setembro, o índice apurado pela Superlógica foi de 10,27%. O menor percentual do ano foi registrado em agosto: 9,80%.

“A inadimplência do mercado condominial vem subindo, e dois dos motivos são o aumento da inflação e da taxa de juros. São fatores que reduzem o poder de compra da população e, consequentemente, aumentam a inadimplência - sobretudo a condominial, dada a prioridade de pagamento das pessoas por despesas mais caras, como cartão de crédito, empréstimos e cheque especial”, analisa João Baroni, diretor da unidade de negócios de crédito da Superlógica.

“Além da inflação e da alta dos juros, que impactam o custo de vida das pessoas, observamos que as bets também têm impactado nos gastos de muitas pessoas. E sabemos que isso tem reflexo na inadimplência por ser mais um fator de comprometimento do orçamento familiar.”

O relatório foi feito com aproximadamente 70 mil condomínios em todas as regiões do Brasil, somando mais de 3 milhões de imóveis (casas e apartamentos), que possuem boletos que estão há mais de 30 dias sem pagamento ou que foram pagos com atraso de mais de 30 dias. Todos os dados são anonimizados, ou seja, não são passíveis de associação a um indivíduo, direta ou indiretamente. O levantamento leva em consideração o valor da taxa de condomínio, o tipo de imóvel (apartamento ou casa) e a sua localização, além das datas de vencimento e pagamento, que mostram se há inadimplência ou não.

Estado a estado

Entre os estados, Goiás liderou o ranking de inadimplência da taxa condominial em outubro, com 22,66%, seguido de Mato Grosso (17,64%), Alagoas (15,85%), Rio Grande do Norte (14,85%), Amazônia (14,85%), Rondônia (14,37%), Maranhão (13,26%), Paraíba (13,17%), Minas Gerais (13,04%), Pará (12,78%) e São Paulo (12,52%). Já os menores índices foram registrados no Espírito Santo (8,02%), Ceará (9,06%), Pernambuco (9,23%), Paraná (9,44%), Mato Grosso do Sul (9,59%), Distrito Federal (10,36%), Santa Catarina (10,66%), Sergipe (10,89%), Rio Grande do Sul (10,96%), Rio de Janeiro (11,24%) e Bahia (12,45%).

Independentemente da posição no ranking de inadimplência da taxa condominial, vários estados também apresentaram, em outubro, os valores máximos dos seus indicadores no ano. Foram os casos de Goiás, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Paraná e até mesmo Espírito Santo.

O levantamento da Superlógica revela ainda que, entre janeiro e outubro de 2024, o valor da taxa de condomínio no Brasil, em média, aumentou bem acima da inflação: de R$ 828,03 para R$ 901,74. A alta média da taxa calculada pela plataforma ficou em 8,9%, 5,02 pontos percentuais a mais que o IPCA do período (3,88%). Entre os estados, os maiores aumentos da taxa condominial foram verificados no Rio de Janeiro (16,75%), Espírito Santo (13,46%), Distrito Federal (12,48%) e Rio Grande do Sul (11,97%). Entre as menores variações, destaque para Bahia (2,27%), Paraná (4,57%), Ceará (5,32%), São Paulo (6,66%) e Santa Catarina (6,72%).

Custo de vida

Na comparação com o salário mínimo brasileiro atual, que é de R$ 1.412, a taxa média de condomínio, em valores nominais, já equivale a 95% dele no Ceará (R$ 1.341,30), 92% em Pernambuco (R$ 1.299,60), 81% no Amazonas (R$ 1.152,43), 76% no Maranhão (R$ 1.079,36), 74% no Rio Grande do Norte (R$ 1.052,50), 73% no Rio de Janeiro (R$ 1.031,50) e 70,8% no Espírito Santo (R$ 999,30).Na média nacional a taxa de condomínio equivale a 63% do salário mínimo.

O recorde de inadimplência da taxa condominial no Brasil se insere em um cenário amplo de contas em atraso, como mostra um estudo recente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). A pesquisa indica que 77% das famílias brasileiras têm alguma dívida, sendo que, nos últimos dois anos, houve um incremento de 1,45 milhão no número de famílias que assumiram débitos. Foram consultadas 18 mil famílias em 27 capitais, durante o último mês de julho. São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Belo Horizonte e Fortaleza são as capitais com mais famílias endividadas.

Consequências e soluções

A inadimplência da taxa condominial traz consequências prejudiciais tanto para os condôminos como para o próprio condomínio. Se, de um lado, o morador corre o risco de perder até o imóvel por não pagar a cota, caso a dívida seja judicializada e o bem, colocado em leilão, de outro o gerenciamento de gastos da coletividade torna-se incerto, muitas vezes inviabilizando manutenções de rotina e obras de melhoria.

Uma das soluções de mercado para a gestão condominial manter o fluxo de caixa e dar andamento a reformas e outras medidas que acarretem despesas é o Inadimplência Zero (IZ). Trata-se de um produto do Grupo Superlógica que propicia ao condomínio contratante o recebimento garantido da cota condominial nos casos em que há inadimplência do morador.

“Muitos condomínios chegam a ter um fundo de reserva para enfrentar a inadimplência, mas o ideal mesmo é buscar uma alternativa mais eficiente. Com o Inadimplência Zero, o que oferecemos é a certeza de que o condomínio terá uma arrecadação livre de sustos, além de alternativas para que o morador pague sua dívida”, afirma Baroni.