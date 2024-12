Ademi-PE vai discutir proposta para Lei de Arborização do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quinta-feira (12), das 12h30 às 15h, o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, se reunirá com Oscar Barreto, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife. O objetivo do encontro é discutir a Proposta para a Lei de Arborização do Recife, um tema de grande relevância para o setor da construção civil e para a sustentabilidade urbana.

O evento faz parte da 3ª Conferência Municipal de Meio Ambiente, que abordará questões cruciais como uso do solo, mobilidade urbana, gestão de resíduos sólidos, recursos hídricos e drenagem urbana. A interação entre o setor da construção civil e o governo municipal é fundamental para promover práticas sustentáveis e garantir que o desenvolvimento urbano da cidade esteja alinhado às necessidades ambientais.

LEI DE ARBORIZAÇÃO

A discussão sobre a Lei de Arborização é um passo significativo para assegurar um Recife mais verde e bem planejado, refletindo o compromisso de todas as partes envolvidas com a sustentabilidade e a qualidade de vida dos cidadãos.

“Essa colaboração entre a Ademi-PE e a Secretaria de Meio Ambiente é essencial para construir um futuro urbano mais equilibrado e resiliente, destacando a importância de políticas públicas que favoreçam a arborização e o desenvolvimento sustentável na capital pernambucana”, afirmou Rafael Simões.