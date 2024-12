Tolive chega a Boa Viagem com prédio inovador para locação e VGV de R$ R$ 55,5 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Tolive, que surgiu no cenário imobiliário de Pernambuco em 2020, em plena pandemia, revelou o seu mais novo empreendimento neste mês de dezembro. Desta vez, a incorporadora chega à Zona Sul do Recife e apresenta um novo edifício em Boa Viagem, próximo à Via Mangue, com inovações na gestão para locação e Valor Geral de Vendas de R$ 55,5 milhões.

O NEO é o terceiro lançamento da Tolive em quatro anos. Até agora, a construtora, liderada por Felipe e Marina Pacífico e Marina e José Ricardo Brennand Carvalho, coleciona êxitos com seus dois primeiros projetos, o Tolive ONE e o Riverside - com todas as unidades vendidas.

“A intenção é mostrar ao mercado que, nesta fase, mantemos o mesmo compromisso e motivação do início, mas com maturidade para inovar e surpreender ainda mais, mantendo a essência e honrando nossa marca registrada de ser disruptivo e apresentar novos conceitos de moradia”, explica Felipe Pacífico.



Com um VGV de R$ 55,5 milhões, o NEO terá 105 unidades, com um mix de configurações que inclui apartamentos studio, de 1 quarto e de 2 quartos com suíte e lavabo. O projeto de arquitetura é do Studio JV, assinado pelo renomado arquiteto português João Vieira, que tem projetos em mais de 25 países e escritórios em Portugal, Brasil e Holanda.

Os interiores das áreas de lazer e dos apartamentos são de Santos e Santos Arquitetura, comandado por Zezinho e Turíbio Santos, arquitetos pernambucanos com atuação nacional. As tipologias variam de 25,29 m² a 60,80 m². Todos os apartamentos podem ser entregues completamente mobiliados, decorados e equipados. Prontos para morar.



GESTÃO PARA LOCAÇÃO

Para os investidores, o NEO oferece o To Invest com opção de operação completa, com gestão de locação, para reservas, check-in, check-out e manutenção, proporcionando mais praticidade e melhor retorno do investimento. Além disso é possível contratar toda reforma e decoração para receber os apartamentos prontos para uso com todos os equipamentos e enxovais.



As áreas compartilhadas também serão entregues totalmente equipadas. Entre as comodidades, destacam-se coworking, sala de reunião, estação de recarga para carro elétrico, lavanderia, conveniência, pet place e uma área de lazer em dois andares, na cobertura e rooftop, com piscina com hidromassagem, área gourmet, academia climatizada, Sky Bar e Sky Grill.

Outros diferenciais do edifício são o lobby com pé-direito duplo, esquadrias do piso que permitem abertura total transformando os apartamentos numa grande varanda, gerador para as áreas comuns, energia com usina solar para desconto na tarifa das áreas compartilhadas e dispositivos de redução de consumo de água, com expectativa de economia de 40%.