Perpart e Caixa assinam acordo inédito para divulgação da venda de imóveis

Um acordo de cooperação técnica (ACT) inédito foi assinado, em Brasília, entre o Governo de Pernambuco, por meio da Perpart, e a Caixa Econômica Federal. A Caixa vai disponibilizar no seu site um espaço para divulgação dos imóveis da Perpart que estão à venda. A missão é fortalecer as alienações das duas instituições e garantir uma experiência mais atrativa e eficiente para os clientes.

A divulgação da alienação de bens será mútua. Ou seja, as duas empresas vão publicar em seus portais o portfólio de imóveis disponíveis para venda de forma colaborativa. Por meio de banners, os visitantes da Caixa serão direcionados para o site da Perpart, e os visitantes da Perpart serão direcionados para a Caixa.

VITRINE PARA A PERPART

Hoje, o Portal de Imóveis da Caixa tem mais de 2 milhões de visualizações por mês, sendo uma vitrine nacional para o setor. Um dos pontos importantes do acordo de cooperação técnica é que a divulgação será feita sem contrapartidas financeiras.

A venda de imóveis é uma das diretrizes da Perpart, estatal vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh-PE). "A nossa ideia é ampliar a publicidade para dar maior visibilidade aos nossos imóveis. E agora vamos estar presentes na maior vitrine de imóveis do País", revela o presidente da Perpart, Francisco Amaral.

Francisco ressalta que os recursos obtidos com as alienações são totalmente revertidos para o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (Fehis), uma das fontes de financiamento da política habitacional de Pernambuco, que é o Programa Morar Bem PE.

"Atualmente, a Caixa é a instituição financeira com maior experiência no setor imobiliário, concentrando suas vendas quase exclusivamente em imóveis do seu estoque. Nosso objetivo é expandir esse portfólio, passando a vender imóveis de terceiros, diversificando as opções para o cliente. Dessa forma poderemos ampliar nossa atuação no mercado, por meio de parcerias com outras empresas, oferecendo soluções inovadoras e competitivas no mercado", diz o diretor de Operações (Deope), Marconi Plácido.

O acordo foi assinado por Francisco Amaral, diretor presidente da Perpart, e Marconi Plácido, diretor de operações da Caixa, na presença do superintendente nacional Marcus Paiano e do gerente nacional Danilo Binda, assim como todo o time da Gesec.

Os imóveis disponíveis podem ser acessados pelos portais da Caixa (www.caixa.gov.br/imoveiscaixa) e da Perpart (www.perpart.pe.gov.br).