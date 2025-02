Perpart vai regularizar 450 moradias em Bezerros com recursos do PAC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Todas as famílias contempladas pela Perpart dentro do Programa Morar Bem PE vão receber o título de propriedade das residências gratuitamente

Com recursos do PAC Seleções, a Perpart dá o pontapé inicial na regularização fundiária do Bairro Cohab do município de Bezerros. Vinculada à Seduh-PE, a estatal conseguiu a aprovação de mais de R$ 500 mil para a realização do projeto, que irá beneficiar 450 famílias.

Nesta terça-feira, a Perpart esteve em Bezerros para uma visita de campo. O presidente da estatal, Francisco Amaral, e o diretor executivo de Gestão de Ativos, Ícaro Tenório, foram recebidos pela prefeita Lucielle Laurentino para alinhar ações que serão realizadas.

"Dentro do Programa Morar Bem Pernambuco, do Governo Raquel Lyra, vamos beneficiar 450 famílias com a entrega dos títulos de propriedade de suas casas. E teremos meio milhão de reais do PAC Seleções para desenvolver o programa em Bezerros", afirmou Francisco Amaral. "Vamos mobilizar a população para acelerar o processo de regularização. Vamos transformar Pernambuco, a começar por Bezerros", acrescentou a prefeita.

PAC Seleções



Em 2024, a Perpart teve seus projetos de regularização fundiária aprovados no PAC Seleções, do Governo Federal, e vai receber o valor total de R$ 10 milhões para atender pelo menos 7.250 famílias em seis municípios: Itapissuma, Abreu e Lima, Bezerros, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes e Paulista.

Todas as famílias contempladas pelo trabalho desenvolvido pela Perpart dentro do Programa Morar Bem PE vão receber o título de propriedade de suas residências gratuitamente. O Morar Bem é a política habitacional do Governo do Estado e tem a missão de garantir moradia digna para 50 mil famílias pernambucanas até o final de 2026.