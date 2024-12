Baptista Leal lança Start Recife Residence na Zona Norte do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Construtora Baptista Leal (CBL) anuncia mais um lançamento na capital pernambucana, o Start Recife Residence, localizado no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife. O empreendimento se destaca por combinar qualidade, acessibilidade, ampla estrutura de lazer e uma vasta área verde.

O Start Recife Residence terá apartamento revestido totalmente em cerâmica, com dois e quartos, uma suíte canadense, cozinha, varanda e sala para dois ambientes. O projeto atende às necessidades de conforto e funcionalidade com localização estratégica próximo à Estrada da Mumbeca e BR -101. Um dos grandes diferenciais do empreendimento é sua área externa: mais de 15 mil metros quadrados de área verde e uma ampla gama de itens de lazer.

A infraestrutura inclui piscina, bicicletário, salão de jogos, brinquedoteca, pet play, campo de futebol, salão de festas, academia ao ar livre, redário e muito mais, garantindo opções de entretenimento e bem-estar para todas as idades. O financiamento é facilitado pela Caixa Econômica Federal.

Baptista Leal

Em 2023, a CBL entregou os empreendimentos Dumont Garden, no bairro dos Aflitos; o Villa Caxangá Home e Resort e o Villa Caxangá Exclusive, na Caxangá. Este ano foi realizada a entrega do Like Clube Boa Viagem, próximo ao Shopping Recife. Mais dois empreendimentos estão em obras, o Exclusive José Rufino, no bairro do Barro, com previsão de entrega para 2026; e o Start Nature Residence, no bairro do Curado.