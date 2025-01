Ademi-PE promove encontro sobre desenvolvimento urbano no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Diálogo será mediado por Sandro Guedes, coordenador do Comitê de Políticas Urbanas e Licenciamento da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário

Nesta terça-feira (21), o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, recebe Felipe Matos, secretário de Desenvolvimento Urbano e Licenciamento do Recife, para discutir as perspectivas da nova fase da gestão municipal e as ações planejadas para 2025.

O diálogo será mediado por Sandro Guedes, coordenador do Comitê de Políticas Urbanas e Licenciamento da Ademi-PE, e é fundamental para alinhar as estratégias de desenvolvimento urbano e licenciamento, promovendo um ambiente mais favorável para investimentos e melhorias na infraestrutura da cidade.

Para a Ademi-PE, a participação de representantes do setor privado e público é essencial para fortalecer as políticas habitacionais e urbanas, contribuindo para um crescimento sustentável e organizado da capital pernambucana.

Saiba como acessar o JC Premium

MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO

Neste ano, o Recife está atualizando a sua Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), fundamental para garantir a expansão do mercado de imóveis econômicos na cidade. O projeto, que sairá do executivo, pode estabelecer novos parâmetros para questões como limitador de gabarito (altura de prédios), recuos e coeficientes de construção, por exemplo, e contava com previsão de apresentação ainda neste primeiro semestre, antes do início do novo mandato do prefeito João Campos (PSB).