Ademi-PE sedia capacitação inédita do Insper no Recife

Pernambuco vai sediar o primeiro curso do Insper fora de São Paulo, de 27 de janeiro a 2 de fevereiro, na sede da Ademi-PE, no Espinheiro. Com o tema “Políticas Habitacionais: Resultados e Desafios”, a capacitação é voltada para profissionais do setor e gestores municipais envolvidos com as problemáticas de desenvolvimento urbano e habitação.

O curso é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Habitação e foi viabilizado pela Ademi-PE com apoio das empresas Moura Dubeux, Rio Ave, Casa Orange, Tenório Simões Construtora, Viana e Moura Construções, Tenda, VL, Exata Engenharia, JME Engenharia, Usina de Obras e Multitécnica.

“Graças à união de esforço, arrecadamos os recursos necessários para trazer esse curso tão relevante para o nosso estado, promovendo, desta forma, a capacitação técnica necessária principalmente para quem atua na construção de empreendimentos enquadrados no programa habitacional do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida, e no programa estadual, o Morar Bem PE”, revela o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões.

DURAÇÃO DO CURSO

O curso terá um total de 40 horas e vai abordar temas fundamentais do setor, como regulação urbana, financiamento habitacional e políticas públicas para moradia. “Esse é um marco significativo para o nosso setor e, acima de tudo, para o fortalecimento das ações que promovem soluções habitacionais em nossa cidade e em Pernambuco”, complementa Rafael Simões.

Ainda de acordo com o presidente da Ademi-PE, esse tipo de ação não apenas eleva o nível de capacitação técnica no setor público, mas também estreita o diálogo e a parceria com o privado. “Isso reforça que temos um objetivo comum: oferecer mais e melhores habitações para a população”.