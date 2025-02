Ademi-PE promove encontro com executivos da Caixa Econômica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Ademi-PE promove, nesta terça-feira (11), às 12h30, na sede da entidade, no Espinheiro, Almoço dos Associados com a Caixa Econômica Federal (CEF).

Na pauta, executivos do banco vão apresentar as recentes mudanças no financiamento imobiliário, trazendo informações estratégicas e essenciais para o desenvolvimento do setor da construção civil em Pernambuco.

Entre os palestrantes confirmados, estão João Victor de Oliveira, superintendente executivo de Habitação; Bruno Montanha, superintendente executivo de Atacado, e Rodrigo Quental, gerente de Filial - Habitação da CEF no Recife.