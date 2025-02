BNB dispõe de R$ 2 bilhões para financiar complexos multiusos no Centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Prefeitura, Sudene e Banco do Nordeste trabalham juntos em busca da revitalização do Centro da cidade, com financiamento para moradias e comércio

Complexos multiusos situados na região central do Recife, que oferecem, em um único imóvel, moradias e espaços comerciais para oferta de serviços e outros segmentos econômicos podem contar com um fundo que dispõe de cerca de R$ 2 bilhões para investimentos em revitalização, por meio de retrofit, financiado pelo Banco do Nordeste (BNB).

Segundo o superintendente do BNB em Pernambuco, Hugo Queiroz, o financiamento traz como principal benefício a possibilidade de financiamentos com prazos de até 12 anos e até quatro anos de carência. De acordo com ele, dependendo do porte da empresa e da localização do empreendimento, o crédito pode cobrir de 50% a 100% do valor do investimento.

PROJETOS ENGLOBADOS

Além disso, projetos que envolvam parcerias público-privadas (PPPs) e coliving (habitação compartilhada) também podem ser contemplados, facilitando o retorno da população a esses espaços e reduzindo o déficit habitacional. Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

“Além dos incentivos fiscais que a Prefeitura do Recife já oferece de ITBI, ISS e IPTU, agora, com esta parceria com a Sudene e com o BNB, estamos oferecendo financiamento para moradias, comércio e serviços e, assim, estimulamos a revitalização do nosso centro histórico”, explicou a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça.