XP lança linha de crédito com garantia de imóvel

A XP anunciou o lançamento de sua nova linha de crédito com garantia de imóvel (home equity), ampliando seu ecossistema de soluções financeiras e reforçando sua estratégia de relacionamento com clientes. A novidade permite que os clientes utilizem seus imóveis como garantia para obter empréstimos com condições diferenciadas, prazos estendidos e taxas competitivas.

Como diferenciais, a linha de crédito oferece prazos de até 20 anos, permitindo o alongamento das parcelas, e taxas competitivas, segundo a XP. O processo de contratação é 100% digital, inclusive a assinatura leva em torno de 45 dias.

NOVO MERCADO PARA A XP

Com a entrada neste segmento, a XP expande sua visão sobre o patrimônio de seus clientes, oferecendo uma alternativa estratégica para aqueles que desejam se alavancar financeiramente sem comprometer investimentos. O produto permite a contratação 100% digital, garantindo agilidade e conveniência aos clientes.

“A nossa proposta é oferecer um olhar completo sobre o patrimônio do cliente, permitindo que ele utilize um ativo pouco líquido, como o imóvel, para acessar crédito de maneira inteligente e planejada”, explica Felipe Colin, Head da BU de Produtos de Crédito. “O novo produto chega para robustecer o ecossistema já completo da XP, oferecendo ainda mais soluções para a vida financeira dos nossos clientes”.

Além de fortalecer o relacionamento com os clientes, a nova linha de crédito permite que a XP expanda sua carteira de crédito e explore sinergias com outros produtos financeiros, como LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e seguros, consolidando-se como um banco completo para seus clientes.

“Contamos com uma força de vendas de mais de 18 mil assessores de investimentos, profissionais aptos a identificar oportunidades e sugerir o crédito com garantia de imóvel, caso faça sentido para o financial planning do cliente. Além da nova mesa interna de analistas especializados no produto, o que nos garante uma atuação forte nessa nova frente”, complementa Colin.

CRÉDITO EM EXPANSÃO

O mercado de home equity no Brasil dobrou nos últimos três anos e hoje movimenta cerca de R$ 24 bilhões, com grande potencial de crescimento. “O setor está em expansão e a XP chega para ser um dos principais players, oferecendo uma solução diferenciada e um novo modelo de relacionamento de longo prazo com os clientes”, destaca Colin.