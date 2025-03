Tenório Simões Construtora comemora 15 anos com expansão e lançamentos dentro do Minha Casa Minha Vida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Tenório Simões Construtora dá um passo importante em sua jornada, que neste ano completa 15 anos. Para tanto, além de expandir sua atuação na cidade de Paulista, com o lançamento, no dia 18 de março, no Imax Cinema do Shopping Recife, a partir das 9h, do Janga Garden Residence, projeta sua entrada no mercado do Recife.

Para essa nova fase, a Tenório Simões Construtora planeja a construção de 1,6 mil unidades habitacionais na capital pernambucana nos próximos anos. O início dessa expansão será marcado pelo lançamento, em breve, do Arborah Recife Residence, que ficará no bairro do Jiquiá. O empreendimento contará com 322 apartamentos e será totalmente enquadrado no programa Morar Bem, do Governo de Pernambuco, com preços de até R$ 220 mil.

Além do Arborah Recife Residence, a construtora lançará mais quatro empreendimentos, totalizando 1.600 unidades e um VGV estimado em R$ 370 milhões, fortalecendo sua atuação no setor habitacional de interesse social.

“A Tenório Simões Construtora celebra 15 anos de uma trajetória marcada por desafios superados, sonhos realizados e vidas transformadas. Com um olhar sempre voltado para o futuro, a empresa se prepara para os próximos capítulos dessa história, mantendo seu compromisso com a excelência e o orgulho de ser uma das principais incorporadoras de Pernambuco”, afirma o CEO da Tenório Simões Construtora, Rafael Simões.

Fundada em 2010, a empresa sempre teve o compromisso de entregar lares que proporcionam segurança, conforto e prosperidade às famílias de Pernambuco. “Quando fundei a Tenório Simões, meu sonho era oferecer mais do que imóveis; queria construir lares que transformassem vidas. Ao olhar para trás, vejo que cada desafio superado valeu a pena. Estamos entregando qualidade, inovação e realizando sonhos. Isso não tem preço”, comenta o fundador, Sérgio Simões.

Rafael Tenório Simões, CEO da Tenório Simões Construtora, celebra os 15 anos da empresa com planos de expansão e um compromisso contínuo com a excelência e inovação no mercado imobiliário de Pernambuco. - Marlison Yuca/divulgação

Desde suas primeiras obras, a Tenório Simões se destacou no mercado imobiliário pela excelência em seus projetos e pela dedicação em superar expectativas. Ao longo desses anos, a construtora acumulou conquistas significativas, incluindo certificações de qualidade, os troféus ADEMI de melhor Minha Casa Minha Vida de Pernambuco, reforçando seu compromisso com a inovação e a responsabilidade social.



Sobre o Janga Garden Residence



Destacando o compromisso da empresa com habitações acessíveis e de qualidade, o Janga Garden Residence, que será lançado no próximo dia 18, no Imax Cinema do Shopping Recife, é o primeiro de uma série de apartamentos projetados para ser construídos no mais novo bairro planejado de Paulista. O empreendimento marca a estreia desse grande projeto, onde a Tenório Simões irá desenvolver, ao longo dos próximos anos, mais de 4 mil unidades habitacionais.

Mais da metade das unidades do Janga Garden Residence será enquadrada no programa Morar Bem, do Governo de Pernambuco, ampliando as oportunidades para famílias que buscam um lar de qualidade com condições facilitadas. O empreendimento também faz parte da faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida e conta com 360 apartamentos, distribuídos em três torres, cada uma com térreo e mais 9 pavimentos, com 2 elevadores por bloco e portaria 24 horas.

A localização privilegiada, perto do Novo Atacarejo e do Mix Mateus, e a apenas cinco minutos da praia e oito minutos do Shopping Norte Janga, é outro grande destaque. Desenvolvido dentro do conceito de Family Club, uma tendência que leva o lazer e a convivência familiar a um novo nível dentro dos condomínios, o Janga Garden Residence promete oferecer um estilo de vida que incentiva os moradores a curtir, relaxar e aproveitar o melhor da vida.

O Janga Garden Residence está localizado num bairro planejado do Janga, em Paulista, bem próximo do Novo Atacarejo e do Mix Mateus. - Divulgação/Tenório Simões Construtora

Para tanto, contará com uma vasta gama de opções de lazer, como piscina e deck, área gourmet com grill, coworking, três praças de convivência, minimarket, espaço feira e expo, praça luau, salão de festas, playground, brinquedoteca, espaço influencer, espaço gamer, espaço crossfit, espaço beauty e horta. O Janga Garden estreia esse novo conceito para Paulista. Em breve, também começarão as obras da primeira Smart Fit da cidade.

Área de lazer do Janga Garden Residence, com piscina e deck, projetada para proporcionar momentos de relaxamento e convivência familiar, seguindo o conceito de Family Club. - Divulgação/Tenório Simões Construtora

Parcerias que fortalecem o futuro



A relação de confiança com a Caixa Econômica Federal é um dos pilares do sucesso da Tenório Simões. Desde 2015, quando assinou o primeiro contrato para o empreendimento Costa Blanca, a construtora já ultrapassou a marca de mil unidades contratadas, com as 256 unidades entregues apenas no Atlântico Life, no ano passado.



Essa parceria só se fortalece com o tempo, garantindo segurança e credibilidade para clientes e corretores, como Paulo Miranda Filho e Armando Nogueira, diretor da imobiliária Paulo Miranda e do Hub Nogueira, respectivamente.



“Antes mesmo da Tenório nascer, eu já trabalhava com Sérgio Simões vendendo alguns imóveis em Paulista e com o nascimento da Tenório Simões, começaram a surgir os novos empreendimentos, passando a fazer prédios, pilotis, colocando um acabamento diferenciado com fachada em cerâmica, com área de lazer, que a gente não tinha aqui na nossa região, e todos os lançamentos que a Tenório fez até hoje foram sucesso”, comenta Paulo Miranda Filho.



Já Armando Nogueira, CEO do Hub Nogueira, enaltece o fato de que ofertar um Tenório Simões dá tranquilidade ao corretor de imóveis. “Para nós, corretores, saber que estamos ofertando um Tenório Simões é saber que estamos oferecendo aos nossos clientes um melhor produto, com segurança, credibilidade, solidez, inovação, tecnologia e processo construtivo seguro”, afirma.



Impacto que vai além do concreto



Para a Tenório Simões, construir é mais que erguer paredes e estruturas. É transformar vidas. A empresa acredita que toda família merece um lar acessível e de alta qualidade, e esse valor está no DNA de cada projeto. “É muito gratificante ver o impacto que um lar bem construído tem na vida das pessoas. Isso faz parte da nossa cultura”, lembra Sérgio Simões.

Nos últimos anos, a construtora consolidou sua presença com empreendimentos de destaque, como o Atlantic Life, que recebeu o Selo Azul da Caixa, uma certificação ESG que reconhece práticas sustentáveis e de governança, e o Costa do Forte, premiado com o Troféu Ademi 2023 como Melhor Empreendimento do Minha Casa Minha Vida.

Agora, reafirmando seu compromisso com a sustentabilidade, a empresa anuncia que todos os seus próximos empreendimentos também terão o Selo Azul, garantindo projetos cada vez mais responsáveis e inovadores.

Projeto Pipa



Mais do que estar comprometido com a meta de ampliar o acesso a moradias dignas, a Tenório Simões tem como princípio transformar as realidades. Faz isso de dentro para fora, ao investir em projetos para proporcionar aos seus colaboradores uma melhor qualidade de vida, a exemplo do projeto Pipa, desenvolvido em parceria com o Instituto Pipa.

Através dele, a construtora oferece todo o suporte para os filhos dos seus colaboradores nos primeiros anos de vida. “O Pipa acompanha, orienta e fortalece os cuidadores, garantindo que cada criança tenha um desenvolvimento saudável”, afirma Rafael Simões