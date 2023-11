INTEGRAÇÃO TEMPORAL: tecnologia permite fazer integração temporal pagando com cartão de crédito e débito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na busca por um transporte público coletivo mais moderno e que se adeque às necessidades de praticidade e conforto dos passageiros - agora vistos como clientes -, a gigante dos cartões Visa e a Pagmob, empresa do Grupo Primova, que desenvolve tecnologias de mobilidade urbana no Brasil, iniciaram uma parceria para permitir o uso dos cartões bancários (crédito, débito e pré-pagos) na integração temporal dos sistemas de ônibus, metrô e trens.

A proposta é que, sem a necessidade de utilização dos bilhetes únicos físicos, a jornada dos passageiros do transporte público coletivo brasileiro seja menos burocrática, mais rápida e confortável.

Para quem não sabe, a integração temporal é uma tecnologia utilizada em mais de 30 sistemas de transporte público do País - segundo levantamento da NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) - em que o passageiro paga uma única tarifa e pode utilizar diferentes linhas e modais por um determinado período. O tempo e a quantidade de integrações variam de acordo com cada sistema de transporte.

USO DA TECNOLOGIA NA INTEGRAÇÃO TEMPORAL É INÉDITO

O uso de cartões de crédito e débito para o pagamento das tarifas do transporte público já é conhecido e tem crescido em muitas cidades - 15,5% dos pagamentos das passagens já são feitos com eles, segundo perfil do setor feito pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT). Mas a possibilidade de usá-los na integração temporal é inédita no País.

“O número do cartão de crédito funciona como um identificador do passageiro, da pessoa que o está utilizando. E a tecnologia que nós conseguimos desenvolver nessa parceria, que está toda na nuvem, permite saber se aquele cartão já passou num validador e liberar o bloqueio no próximo, sem cobrar uma nova tarifa”, explica o diretor executivo para mobilidade urbana da Visa do Brasil, Julio Ramos.

“Atualmente, os cartões fazem a cobrança toda vez que a pessoa aproxima o cartão bancário do validador. Ou seja, aproximou, a tarifa é cobrada mesmo em cidades com integração. Com a nossa tecnologia, nas cidades com integração temporal, isso só uma vez ou conforme a regra tarifária de cada localidade”, reforça o diretor comercial da Pagmob, Fernando Matsumoto.

TECNOLOGIA NO CELULAR E NOS CARTÕES DIGITAIS

A nova tecnologia da Visa e Pagmob é uma solução para complementar os tradicionais cartões de transporte. Assim, os passageiros podem optar por usar esses cartões ou cartões bancários. Também permite o uso dos cartões bancários cadastrados nos smartphones ou virtuais - que têm sido muito utilizados para evitar fraudes.

Se o passageiro tiver o benefício do vale-transporte digital, com a nova tecnologia bastará vincular um cartão bancário ao sistema e aproximar seu cartão para liberar a catraca. Nesse momento, o valor da tarifa será debitado automaticamente do saldo do vale-transporte. E, novamente, não será necessário ter um cartão físico específico para o transporte.

Isso poderá ser feito também com gratuidades e, nesse caso, ao aproximar o cartão de crédito ou débito, nenhum valor será cobrado, a catraca será liberada e a empresa operadora poderá ter gestão com a informação de quem utilizou o transporte coletivo.

Os gestores ou operadores do transporte público poderão fazer alterações temporárias na política tarifária. Isto permitirá, por exemplo, oferecer descontos por determinados períodos, como feriados ou datas comemorativas, ou até mesmo em horários específicos. O motor com as regras tarifárias, desenvolvido pela Pagmob, será o coração desse sistema, e tudo fica à disposição dos operadores para poderem atuar, operar, alterar valores e regras, e fazer gestão completa.

O diretor executivo para mobilidade urbana da Visa do Brasil, Julio Ramos, e o diretor comercial da Pagmob, Fernando Matsumoto, durante apresentação da nova tecnologia, em São Paulo - ROBERTA SOARES/JC

“A gente acredita que o importante para o usuário é ter uma gama grande de opções para pagamento no transporte público. Quanto mais opções, melhor. Seja dinheiro, moedeiro, celular, cartões de transporte ou cartões de crédito e débito. As tecnologias precisam se complementar. O passageiro tem o direito de escolher”, defende Julio Ramos.

TECNOLOGIA É ESTÍMULO AO TURISMO

Outro aspecto destacado pelos parceiros é que, além da imagem de modernidade que o pagamento com cartões proporciona ao setor de transporte - ainda mais com o uso nas integrações temporais -, a tecnologia da Visa e Pagmob estimula o turismo nas cidades, por exemplo.

“Quando você habilita o cartão de crédito no transporte público, essa modalidade começa a crescer, tomando o lugar da compra avulsa. É muito importante em cidades turísticas. Quem visita aquela cidade não precisa entender que tem que comprar um cartão, depois carregá-lo, ou ler um QRCode, ir até um caixa, por exemplo. Ele tem um cartão de crédito ou débito e pode sair viajando com ele”, destaca Julio Ramos.

Terminal Integrado Joana Bezerra - Fila - Passageiros - Volta para Casa - Recife - GUGA MATOS/JC IMAGEM

A parceria da Visa e Pagmob juntou o melhor das duas empresas. A Visa traz a expertise de pagamentos, e a Pagmob entra com toda sua tecnologia para digitalizar o transporte público.

“O passageiro hoje tem que se adaptar às formas de pagamento no transporte público. A gente entende que deve ser o contrário. As empresas é que devem se adaptar à necessidade, ao novo comportamento digital do cliente. Isso já acontece com diversos serviços de mobilidade, como os aplicativos de transporte, por exemplo”, lembra Fernando Matsumoto.

A nova tecnologia está sendo testada no Lab Garage da Visa, em São Paulo. Foi realizada uma prova de conceito na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, e o próximo passo é evoluir para um projeto piloto na cidade paulistana.