MORTES NO TRÂNSITO: 22 pessoas feridas e 3 mortas em capotamento de van no Agreste de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O condutor de uma van que transportava agricultores capotou numa estrada de terra da zona rural de Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco, provocando a morte de três pessoas e ferimentos em outras 22.

O sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define. Entenda) aconteceu em uma ladeira do Sítio Bambu, em Sapucaia de Bezerros, no fim da tarde de sexta-feira (10/11).

Segundo informações repassadas aos Bombeiros, os trabalhadores retornavam de um dia de plantação de tomates no distrito de Sapucarana, na zona rural de Bezerros, na mesma região.

A principal suspeita é de que os freios da van tenham falhado. As vítimas feridas teriam contado que o veículo ficou desgovernado e caiu em uma ribanceira, capotando em seguida.

As três vítimas que morreram foram identificadas como Maria de Lourdes Ferreira da Silva, 30 anos, Maria Aparecida da Silva, 34 - moradoras de Barra de Guabiraba, na mesma região - e Jackson Carvalho dos Santos, conhecido como "Goga", 27, residente em Camocim de São Félix.

O Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas feridas, que foram encaminhadas para hospitais da região. Os corpos foram encaminhados ao IML de Caruaru, também no Agreste.

O nome do condutor da van não foi divulgado. As investigações sobre o capotamento devem ficar com a Delegacia de Camocim de São Félix.