PAC SELEÇÕES: governo de Pernambuco apresenta projeto de R$ 136 milhões para ajudar o Metrô do Recife e dá sinal sobre privatização

Cadastro é visto como um gesto pela estadualização do Metrô do Recife e sua futura privatização

Entre os quatro projetos que o governo de Pernambuco cadastrou no PAC Seleções do governo federal e que totalizam quase R$ 1 bilhão em recursos, está uma ajuda ao Metrô do Recife, que definha com a ausência de investimentos e o corte de orçamento até mesmo para garantir a operação.

Embora o sistema seja gerido pelo governo federa, o Estado está pleiteando mais de R$ 136 milhões para a aquisição de 60.227 dormentes de concreto monobloco - o que permitirá recuperar a infraestrutura do sistema.

A iniciativa, inclusive, deixa claro os planos do governo de Pernambuco de, em breve, aceitar a estadualização do metrô. Metroviários, entretanto, alegam em off que a proposta foi incluída porque o Estado não teria projetos suficientes para inscrever.

URGÊNCIA DEVIDO À SITUAÇÃO DE CRISE DO METRÔ DO RECIFE

No cadastro, o governo de Pernambuco alega que o investimento se faz necessário em razão do alto comprometimento nos trechos compreendidos entre as Estações Recife e Cajueiro Seco (Linha Sul elétrica) e entre as Estações Rodoviária e Camaragibe (Linha Centro elétrica, numa extensão de 35.084 metros, situadas nos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe.

“Em alguns casos, os dormentes já se encontram em um estágio muito avançado de deterioração, tornando-os inadequados para suportar o tráfego. A não substituição antecipada desses dormentes pode resultar na paralisação do tráfego ou na ocorrência de acidentes, em função do avanço deste processo”, explica a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi), que assina o cadastro.

RISCO, INCLUSIVE, DE SINISTROS DE TRÂNSITO

“A CBTU tem adotado medidas de manutenção e redução da velocidade de tráfego para minimizar o risco de acidentes (sinistros de trânsito), porém, a falta de dados e conhecimentos técnicos específicos referentes à degradação impede a definição precisa da data de colapso do sistema do Metrô do Recife. As inspeções realizadas evidenciam o rápido avanço da degradação”, alega.

E segue destacando a crise de infraestrutura do sistema metroviário: “Além do desafio relacionado aos dormentes, o Metrô do Recife enfrenta a necessidade urgente de substituição de 36 km de trilhos antes que alcancem o limite máximo de desgaste permitido pelas normas. Antecipar o processo de aquisição dos trilhos é fundamental para evitar a paralisação prolongada do sistema”.

O PAC Seleções prevê R$ 136 bilhões em novas obras em todo o Brasil. São R$ 65,2 bilhões para a primeira etapa - que teve as inscrições encerradas neste domingo (12/11) -, e R$ 70,8 bilhões para a segunda, com previsão de lançamento para 2025. O governo de Pernambuco apresentou quatro propostas no eixo mobilidade urbana sustentável grandes e médias cidades. Todas focadas no transporte público coletivo.