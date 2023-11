PAC SELEÇÕES: governo de Pernambuco busca dinheiro federal para resgatar projetos antigos e incompletos na Região Metropolitana do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um olhar mais atento sobre os quatro projetos de infraestrutura que o governo de Pernambuco cadastrou no PAC Seleções (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal revela que o Estado anda em círculos quando o tema é mobilidade urbana metropolitana. E que, em nove meses de governo, não conseguiu elaborar novos projetos. Por isso, precisou usar os das antigas gestões, até hoje incompletos.



Entre as quatro propostas - que totalizam quase R$ 1 bilhão - estão velhos conhecidos da população pernambucana, como o corredor de BRT (talvez monotrilho) com trechos elevados na Avenida Norte, no Recife; e a conclusão do Ramal da Copa e dos Corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste, que deveriam ter sido concluídos ainda para a Copa do Mundo de 2014.

Outro exemplo é o estudo de identificação do modal (tipo de transporte) para substituir os ônibus na 1ª e 4ª perimetrais - ou seja, na Avenida Agamenon Magalhães, na área central do Recife, e na BR-101, na Zona Oeste, respectivamente. O Ramal Agamenon do BRT, como era chamado, chegou a ter canteiros instalados, mas não avançou. Assim como o corredor de BRT na BR-101, inviabilizado porque, no local indicado, já passava um gasoduto.

Especialistas ouvidos pelo JC em reserva não pouparam críticas. Afirmaram que o corredor elevado na Avenida Norte é um equívoco atualmente, ainda mais sendo concebido apenas até a Avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro, quando as pessoas querem chegar aos bairros da Boa Vista e de Santo Antônio.

Críticas também foram feitas ao estudo de um modal para Avenida Agamenon Magalhães. Isso porque a via já era parte fundamental dos Corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste, mas a Prefeitura do Recife optou por colocar uma Faixa Azul. Para os especialistas, mais urgente seria complementar a 3ª Perimetral, inclusive com uma ponte sobre o Rio Capibaribe, para implantar um corredor de transporte público.

E sobre a proposta de compra de dormentes para o Metrô do Recife - proposta que totaliza R$136 milhões -, alguns avaliam que é colocar dinheiro em um sistema já extremamente comprometido.

PROPOSTAS TOTALIZAM QUASE R$ 1 BILHÃO

O governo de Pernambuco está buscando quase R$ 1 bilhão em recursos para projetos de mobilidade urbana sustentável no PAC Seleções - que faz parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal para atender projetos prioritários apresentados por prefeitos e governadores em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura social e urbana e mobilidade urbana.

O PAC Seleções prevê R$ 136 bilhões em novas obras em todo o Brasil. São R$ 65,2 bilhões para a primeira etapa - que teve as inscrições encerradas neste domingo (12/11) -, e R$ 70,8 bilhões para a segunda, com previsão de lançamento para 2025. O governo de Pernambuco apresentou quatro propostas no eixo mobilidade urbana sustentável grandes e médias cidades. Todas focadas no transporte público coletivo.

CONFIRA OS PROJETOS APRESENTADOS

CONCLUSÃO DOS CORREDORES DE BRT

Um dos quatro projetos é a execução de obras remanescentes dos corredores exclusivos de ônibus da Região Metropolitana do Recife, ou seja, os Corredores de BRT Norte-Sul e Leste-Oeste, e o Ramal da Copa, que ainda operam incompletos. O valor apresentado é de R$ 287.290,39.

“A mobilidade urbana da Região Metropolitana do Recife necessita de melhorias por meio da integração dos bairros do Recife e dos municípios adjacentes, facilitando os acessos e reduzindo o tempo de deslocamento da população”, argumenta a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Seduh), responsável pelo cadastro e pelas obras incompletas.

“Isso só será possível com melhorias no trânsito por meio de pavimentações e alargamentos de avenidas, recuperação de passarelas, de estações de BRTs e de terminais integrados, além de obras para finalização do Ramal da Cidade da Copa, Corredor BRT Norte-Sul e Leste-Oeste”, segue.

AS OBRAS:

Ramal da Copa: execução de vias, execuções de estações de BRTs, construções de passarelas e recomposição florestal.

Corredor Leste – Oeste: execução de terminais integrados, estações de BRTs, alargamento de faixas e recomposição florestal.

Corredor Norte-Sul: execução de terminais integrados, estações de BRTs, alargamento de faixas, construção de passarelas, recuperação de passarelas e recomposição florestal.

CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO NA AVENIDA NORTE

A construção de um corredor de transporte público na Avenida Norte, uma das avenidas mais importantes do sistema viário do Recife e do transporte por ônibus da região Metropolitana, é um deles. O corredor teria alguns trechos elevados, como um monotrilho.

A proposta é de 2011, na segunda gestão do ex-governador Eduardo Campos (PSB), e agora está sendo retomada. O corredor é previsto no Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana do Recife (PDTU/RMR).

O valor do projeto é estimado em mais de R$ 430 mil (R$ 435.175.305,30). Desse total, R$ 4.351.753,05 seriam contrapartida do Estado e R$ 430.823.552,25 seriam recursos federais do Orçamento Geral da União (OGU). Com prazo de conclusão em 24 meses.

O Corredor Estrutural de Transporte Público da Avenida Norte - nome oficial do projeto - começaria na Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, Centro da capital, e terminaria no Terminal Integrado da Macaxeira, no bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife.

GOVERNO DE PERNAMBUCO SOLICITA AJUDA AO METRÔ DO RECIFE

No cadastro, o governo de Pernambuco alega que o investimento se faz necessário em razão do alto comprometimento nos trechos compreendidos entre as Estações Recife e Cajueiro Seco (Linha Sul elétrica) e entre as Estações Rodoviária e Camaragibe (Linha Centro elétrica, numa extensão de 35.084 metros, situadas nos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Entre as propostas apresentadas pelo governo de Pernambuco no PAC Seleções está uma ajuda ao Metrô do Recife, embora o sistema seja gerido pelo governo federal. O Estado está pleiteando mais de R$ 136 milhões para a aquisição de 60.227 dormentes de concreto monobloco - o que permitirá recuperar a infraestrutura do sistema.

A iniciativa, inclusive, deixa claro os planos do governo de Pernambuco de, em breve, aceitar a estadualização do metrô.

A proposta cadastrada alega que o investimento se faz necessário em razão do alto comprometimento nos trechos compreendidos entre as Estações Recife e Cajueiro Seco (Linha Sul elétrica) e entre as Estações Rodoviária e Camaragibe (Linha Centro elétrica, numa extensão de 35.084 metros, situadas nos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe.

“Em alguns casos, os dormentes já se encontram em um estágio muito avançado de deterioração, tornando-os inadequados para suportar o tráfego. A não substituição antecipada desses dormentes pode resultar na paralisação do tráfego ou na ocorrência de acidentes, em função do avanço deste processo”, explica a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi), que assina o cadastro.

“A CBTU tem adotado medidas de manutenção e redução da velocidade de tráfego para minimizar o risco de acidentes (sinistros de trânsito), porém, a falta de dados e conhecimentos técnicos específicos referentes à degradação impede a definição precisa da data de colapso do sistema do Metrô do Recife. As inspeções realizadas evidenciam o rápido avanço da degradação”, alega.

E segue destacando a crise de infraestrutura do sistema metroviário: “Além do desafio relacionado aos dormentes, o Metrô do Recife enfrenta a necessidade urgente de substituição de 36 km de trilhos antes que alcancem o limite máximo de desgaste permitido pelas normas. Antecipar o processo de aquisição dos trilhos é fundamental para evitar a paralisação prolongada do sistema”.

ESTUDO PARA DEFINIR NOVOS MODAIS NA AGAMENON MAGALHÃES E NA BR-101

O último projeto cadastrado e de menor valor - R$ 6 milhões - é a contratação de assessoria técnica para a elaboração do estudo de viabilidade de modais (tipos de transporte) para substituir os ônibus na 1ª e 4ª perimetrais - ou seja, na Avenida Agamenon Magalhães, na área central do Recife, e na BR-101, na Zona Oeste, respectivamente.

Na proposta, assinada pela Secretaria de Projetos Estratégicos de Pernambuco, o Estado explica que os dois corredores chegaram a fazer parte do projeto do BRT, ainda no primeiro PAC, mas foram excluídos diante de dificuldades para implementação. O Ramal Agamenon do BRT, como era chamado, chegou a ter canteiros instalados, mas não avançou. Assim como o corredor de BRT na BR-101, inviabilizado porque, no local indicado, já passava um gasoduto.

“Dado o dinamismo das cidades, esses estudos precisam de atualização, a fim de complementar e revisar os dados, devendo-se considerar, ainda, as dificuldades no desenvolvimento dos projetos na modalidade de BRT ao longo dos últimos anos”, alega a secretaria no cadastro.