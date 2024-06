Pernambuco em alerta com as mortes no trânsito de ocupantes de motos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O estrago social e sanitário que a má condução das motocicletas tem provocado em nossa cidades se confirma com mais um dado recente. Números da Secretaria Estadual de Saúde (SES) mostram que as vítimas das motocicletas - condutores e passageiros - estão em todas as regiões de Pernambuco.

Os ocupantes de motos representam, sozinhos, quase metade de todas as vítimas do trânsito no Estado. Em 2023, foram mais de 30 mil registros, dos quais 693 pessoas foram a óbito. Um número, inclusive, que pode ser maior, já que a base de dados são apenas as 17 unidades sentinelas, como são denominados os hospitais que fazem a vigilância à saúde em Pernambuco..

E os dados são crescentes, ano após ano, reflexo do aumento do uso de motos nas ruas, avenidas e até rodovias do Estado. Crescimento provocado pelo uso indiscriminado dos aplicativos de transporte de passageiros com motos, como Uber e 99 Moto.

MOTOQUEIROS RESPONDEM POR MAIS DE 70% DAS MORTES NO TRÂNSITO

Em 2021, as unidades sentinelas registraram 27.513 vítimas de sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo a ABNT) com motocicletas e 757 mortes.

Em 2022, foram 28.763 vítimas com 800 óbitos. Para, em 2023, chegar a 31.265 pessoas feridas em eventos com as motos, provocando a morte de 693 dessas vítimas.

Nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024 foram registrados 7.802 e, somente em janeiro, 61 delas tinham falecido.

VULNERABILIDADE DAS MOTOS É O MAIS GRAVE

Em 2023, foram mais de 30 mil registros, dos quais 693 pessoas foram a óbito - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

A vulnerabilidade das motos, principalmente para serem utilizadas no transporte remunerado de passageiros, fica ainda mais evidente quando fazemos a comparação com o número das vítimas de outros tipos de veículos.

Veja a diferença:

2021

38.487 vítimas de todos os veículos

27.513 vítimas das motos

2022

39.198 vítimas de todos os veículos

28.763 vítimas das motos

2023

42.048 vítimas de todos os veículos

31.265 vítimas das motos

2024

10.251 vítimas de todos os veículos

7.802 vítimas das motos (*)

(*) Dados até março de 2024

Abaixo, uma relação entre pacientes que permaneceram internados por mais de 72h nas unidades sentinelas do Estado:

2021

Nº de vítimas de automóveis - 461

Nº de vítimas de motocicletas - 5.978

2022

Nº de vítimas de automóveis - 429

Nº de vítimas de motocicletas - 5.605

2023

Nº de vítimas de automóveis - 545

Nº de vítimas de motocicletas - 7.073

2024 (*)

Nº de vítimas de automóveis - 91

Nº de vítimas de motocicletas - 1.799

(*) Dados até março de 2024

QUASE 26 MIL PESSOAS FORAM ATENDIDAS PELO SAMU EM QUEDAS E COLISÕES COM MOTOS NO GRANDE RECIFE

Andar com um olhar mais atento nas ruas de cidades como o Recife, por exemplo, é perceber facilmente a explosão do uso do serviço. Principalmente pelos passageiros, muitas e muitas vezes soltos na garupa da moto, com capacetes inadequados ou desafevelados, dedos do pé expostos e até manuseando celulares - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

O cenário preocupante da má condução das motos associada à explosão do serviço de Uber e 99 Moto, além dos deliverys, também se reflete nos números do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que atende ao Grande Recife. Foram 2.464 casos a mais de atendimentos a ocupantes de motos - condutor e passageiro - nos 14 municípios da Região Metropolitana do Recife em 2023. A comparação é com o ano de 2022.

Somente no Recife, foram registrados 1.322 atendimentos a mais no mesmo período. Quando o recorte é comparado com o ano de 2021, os números são ainda mais impressionantes. A RMR registrou, em 2023, 3.048 casos a mais, enquanto a capital pernambucana teve quase dois mil casos a mais (1.879).

Vale destacar que as plataformas criaram o Uber e 99 Moto no fim de 2021 como solução à crise econômica e a perda de motoristas parceiros e passageiros devido à pandemia de covid-19. A primeira cidade foi Aracaju, capital de Sergipe. Em Pernambuco, o serviço de Uber e 99 Moto começou no início de 2022 - o que confirma a relação direta com o crescimento dos números no Grande Recife.

E a tragédia sobre duas motos segue em 2024. Números do SAMU computados nos três primeiros meses deste ano confirmam: já são 2.492 atendimentos de ocupantes de motos na RMR , dos quais 1.469 foram no Recife.

Entre 2021 e março de 2024, a Região Metropolitana do Recife teve nada menos do que 25.738 atendimentos de vítimas de motos pelo SAMU. Enquanto a capital teve 14.636.

O Recife é a cidade que lidera o ranking negativo do SAMU - e, mesmo assim, a Prefeitura do Recife segue sem reagir ao crescimento do serviço de Uber e 99 Moto, sob o cômodo argumento de que está impedida de fazer qualquer fiscalização por uma decisão judicial. Decisão de 2020 e que, vale destacar, citava apenas o transporte de passageiros por aplicativo com carros.

JABOATÃO DOS GUARARAPES E OLINDA COM ALTOS ÍNDICES

Depois da capital pernambucana, as cidades com os maiores índices de atendimentos a feridos em quedas e colisões com motos na Região Metropolitana são Jaboatão dos Guararapes e Olinda. Enquanto o Recife já acumula 14.636 casos entre 2021 e março de 2024, Jaboatão tem 2.749, e Olinda, 2.023.

Dos quase 26 mil casos registrados pelo SAMU na RMR desde 2021, 19.200 foram entre 2022 e 2024 - exatamente o período de entrada do Uber e 99 Moto no Grande Recife.

Quando o recorte é feito apenas sobre a capital pernambucana, o mesmo cenário preocupante se destaca. Dos 14.636 atendimentos, 11.059 foram registrados entre 2022 e 2024.

CONFIRA OS NÚMEROS DO SAMU

Ano - RMR - Recife

2021 - 6.538 - 3.577

2022 - 7.122 - 4.134

2023 - 9.586 - 5.456

2024 - 2.492 - 1.469

Total: 25.738 - 14.636

(*) Em 2024, os dados são referentes até o mês de março.

Recorte da RMR:

De 2021 para 2023 = 3.048

De 2022 para 2023 = 2.464

3 primeiros meses de 2021 = 1.613

3 primeiros meses de 2022 = 1.499

3 primeiros meses de 2023 = 2.098

Recorte do Recife:

De 2021 para 2023 = 1.879

De 2022 para 2023 = 1.322

3 primeiros meses de 2021 = 835

3 primeiros meses de 2022 = 850

3 primeiros meses de 2023 = 1.160

Cidades com mais atendimentos de vítimas das motos na RMR:

Cidade - 2021 - 2022 - 2023 - 2024

Recife - 3.577 - 4.134 - 5.456 - 1.469 (*)

Total: 14.636

Jaboatão dos Guararapes - 793 - 680 - 1.003 - 273 (*)

Total: 2.749

Olinda - 562 - 492 - 778 - 191 (*)

Total: 2.023

(*) Em 2024, os dados são referentes até o mês de março.