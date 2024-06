Greve SP: ônibus irão parar nesta semana em São Paulo; saiba quando

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os motoristas de ônibus da cidade de São Paulo (SP) se organizam para entrar em greve nesta semana. Estima-se que cerca de 60 mil profissionais, entre motoristas, cobradores e trabalhadores da manutenção, irão aderir à paralisação.

Os trabalhadores participaram de uma Assembléia na segunda-feira (3). No momento, a greve está mantida, mas poderá ser revertida caso haja um acordo entre os sindicatos e as empresas.

Inclusive, o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SMTTRU-SP) diz aceitar nova proposta salarial até a quinta-feira (6).

Enquanto isso, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss) afirma que as negociações entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores ainda não foram encerradas.

Confira detalhes a seguir.

GREVE DE ÔNIBUS SÃO PAULO

A Prefeitura da capital respeita a decisão da paralisação dos ônibus, mas cobra a existência de uma operação com frota mínima em horário de pico, além do cumprimento da legislação, com o anúncio da greve sendo feito 72 horas antes do encerramento das atividades.

De acordo com a apuração do Estadão, uma nova reunião está prevista para ser realizada nesta terça-feira (4).

VAI TER GREVE DE ÔNIBUS EM SP?

Sim. A greve está prevista para acontecer a partir da sexta-feira, dia 7 de junho, com duração de 24 horas. Todas as operações serão suspensas, com exceção da frota intermunicipal.

Ou seja, caso não haja uma contraproposta do poder municipal ou acordo com os trabalhadores e o sindicato das empresas até a sexta (7), a greve será realizada mantida.

CONFIRA A NOTA DA PREFEITURA NA ÍNTEGRA

A Prefeitura de São Paulo defende o direito à livre manifestação democrática desde que a legislação seja rigorosamente cumprida, com aviso prévio de 72 horas antes da paralisação e manutenção de uma frota mínima em horários de pico para reduzir o impacto junto à população.

O Município reforça a necessidade de atendimento aos 7 milhões de passageiros dos ônibus para que não sejam prejudicados e informa que o efetivo da GCM estará de prontidão para eventuais ocorrências.

Em relação às motivações dos trabalhadores, cabe à Prefeitura apenas acompanhar a negociação entre as partes. A administração municipal espera que os representantes da categoria e dos empresários encontrem um ponto em comum na campanha salarial sem prejuízo aos passageiros.